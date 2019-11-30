غارات على غزة.. واستشهاد طفل برصاص الاحتلال

الوقت-أفادت قنوات اعلامية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الاسرائيلي شنّت فجر اليوم عدة غارات على شمال القطاع.

وأضافت أن الغارات استهدفت مرصداً للمقاومة شرقي مدينة غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في أشكول من دون وقوع إصابات، فيما دوّت صافرات الإنذار في مستوطنة عسقلان.

وقد استشهد طفل وأصيب خمسة أشخاص آخرين برصاص القوات الإسرائيلية أمس الجمعة شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأن فهد محمد الاسطل البالغ من العمر 16 عاماً أصيب برصاصة في البطن استشهد على إثرها خلال تظاهره مع شبان آخرين عند حدود القطاع.