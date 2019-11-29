قطر تمهد الطريق للروس إلى كأس العالم

الوقت- قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، الشيخ علي الوليد آل ثاني، إن بلاده ستعمل على تبسيط نظام التأشيرات للمواطنين الروس خلال منافسات بطولة كأس العالم لعام 2022.

وستكون قطر أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من العام 2022.

ويتوقع منظمو البطولة وصول مليون مشجع إلى بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 2.5 مليون شخص.

وقال علي الوليد آل ثاني خلال مقابلة مع وكالة روسية: "اليوم، يتلقى المواطنون الروس تأشيرة دخول عند وصولهم إلى الدوحة، وهذا إجراء بسيط للغاية. من الواضح أنه خلال كأس العالم، سيتم تبسيط هذه المسألة".

يذكر أن وكالة تشجيع الاستثمار القطرية"IPAQ"، هي وكالة وطنية، تعمل في جميع القطاعات وتشجع على إنشاء شركات أجنبية وتدفق الاستثمار، وتتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في دعم تطوير الاقتصاد القطري من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تشمل الوظائف الرئيسية للوكالة: التسويق، والعلامات التجارية، تطوير علاقات المستثمرين، الإدارة الإستراتيجية. وتعمل الوكالة في قطر، وفرنسا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.