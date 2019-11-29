أهم المسؤولين عن تطوير هواتف آيفون يغادر الشركة

الوقت- ذكرت صحف ووسائل إعلام غربية أن كبير المصممين، وأحد أهم المسؤولين عن تطوير هواتف آيفون في شركة آبل، جونثان آيف، غادر الشركة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد حذفت آبل من صفحتها الرسمية التي تذكر فيها الشخصيات الإدارية للشركة السيرة الذاتية لآيف، علما بأن السيرة كانت موجودة في الصفحة لغاية 26 نوفمبر.

وكان آيف قد أعلن في يونيو الفائت عن نيته مغادرة الشركة ليؤسس عمله الخاص، ويبدأ مشروعا باسم LoveFrom من المفترض أن يطلق عام 2020 لتكون آبل أهم زبائنه، وأوضح أن مغادرته للشركة بعد تلك الفترة الطويلة التي قضاها فيها "هي تطور مهني طبيعي".

وقال للصحافة حينها:" صحيح أنني لن أكون موظفا في آبل، لكنني سأظل على علاقة قوية معها، آمل أن يستمر هذا الأمر لسنوات وسنوات".

وتجدر الإشارة إلى أن آيف عمل مع آبل منذ 3 عقود تقريبا، وشغل العديد من المناصب المهمة في الشركة، وساهم في تصميم هواتف آيفون وآيباد، وجعل هذه الأجهزة من الأكثر رواجا في أسواق العالم.