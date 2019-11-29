حذاء نابليون للبيع في مزاد علني

الوقت- تطرح دار "درو" للمزادات حذاء برقبة يعتقد أنه حذاء نابليون بونابرت، للبيع بمبلغ قد يصل إلى 80 ألف يورو.

وتعتقد دار المزادات أن نابليون امتلك حذاء ركوب الخيل الجلدي خلال منفاه الأخير في جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي، بعد هزيمته في معركة ووترلو.

ولفت المسؤول عن مزاد بيع الحذاء ألكسندر جيكيلو الى أنه "من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا"، مشيرًا الى أنه "جزء من أيقونة... أيقونة عالمية اليوم. بيع مثل هذه القطع غير مألوف. نحن نعلم جيداً صورة نابليون في أنحاء العالم: قبعة، وحذاء برقبة، وربما سترة طويلة".

وأوضحت الدار أن المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في 1821، قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.

ووفقاً لدار المزادات، منح ابن ماروكيتي الحذاء للسيناتور الفرنسي بول لو رو في مطلع القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين ظل مملوكاً لأسرته".