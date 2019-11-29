ترامب من أفغانستان: أعلن استئناف المحادثات مع طالبان

الوقت-أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان الأفغانية.

وخلال زيارة مفاجئة لقاعدة بلاده في باغرام بأفغانستان أكد ترامب أن شرط واشنطن لإبرام اتفاق مع طالبان يقوم على وقف إطلاق النار، معلناً أن طالبان تريد ذلك حالياً وقد التقى ترامب خلال الزيارة الرئيس الأفغانيّ أشرف غني.

وفي التفاصيل، قضى ترامب بعض الوقت مع عناصر من القوات الأميركية المنتشرة في قاعدة باغرام مترامية الأطراف، وقدم لهم وجبة "عيد الشكر" كما التقط الصور معهم وألقى خطاباً في مرآب القاعدة.

وعقد الرئيس ترامب اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن فيه أنه استأنف مفاوضات السلام مع طالبان.

ونقل تقرير إعلامي لصحفيي البيت الأبيض عن ترامب قوله إنه يعتقد أن طالبان تريد وقف إطلاق النار.

ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد توصلت في وقت سابق هذا العام لاتفاق يتيح سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان ويطوي صفحة أطول حرب للولايات المتحدة، مقابل ضمانات أمنية. لكن ترامب أوقف بشكل مفاجئ في أيلول/ سبتمبر المحادثات، التي استمرت سنة قائلاً إنها بحكم "الميّتة".