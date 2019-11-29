الجيش اليمني يُسقط "أباتشي" سعودية بصاروخ أرض - جو بتقنية جديدة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 1 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان! الوقت- يواصل الحراك في لبنان انحرافه عن مساره والمطالب التي خرج من أجلها الناس. فبعد عضب اللبنانيين العارم إزاء قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، تسببت هذه السياسة

قانون إعدام الأسرى: الخلفيات والتبعات الوّقت- مرّة أخرى، يطالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان بسن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات البطوليّة.

اللبنانيون يردّون على فيلتمان: يسقط حكم السفارة الوقت- تتواصل تداعيات تدخل سفير الفتنة الأمريكي جيفري فيلتمان فصولا اختصرها اللبنانيون بحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي أمام السفارة اللبنانية في عوكر شمال بيروت.

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟ الوقت- رفضت كافة الدول الاوروبية دفع أموال للرئيس التركي الذي هدد في وقت سابق بأنه سوف يفتح الباب أمام اللاجئين للدخول إلى أوروبا ولهذا فلقد ناقشت الدول الاوروبية هذه القضية الحساسة في قمة الناتو التي عقدت قبل عدة أيام في العاصمة البريطانية لندن.

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل الوقت- بعد شهر ونيّف على خروج المظاهرات في لبنان، حضرالسفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، التابعة

أخبار

موقع اسرائيلي: مصر نفذت هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل!

موقع اسرائيلي: مصر نفذت هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل!

الوقت-كشفت موقع "إسرائيل ديفنس" نقلا عن مصادره أن سبب انقطاع وتشويش الاتصالات الذ

كيم جونغ أون أشرف شخصيا على اختبار "منصة لإطلاق صواريخ من عيار ضخم" الوقت-أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس الخميس، على اختبار جديد لمنصة إطلاق صواريخ من عيار كبير جدا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

رويترز: مؤشرات على قرب انحسار الخلاف الخليجي مع قطر الوقت- نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قام بزيارة غير معلنة

ترامب يضع علاقات واشنطن وبكين على صفيح ساخن بسبب قانون مستفز! الوقت-دخلت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة من التوتر والصراع؛ إثر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع

الصدر يؤكد رفضه الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وينصح الحكومة بالاستقالة

زوجة الأسير البرغوثي: الأسرى أبدوا استعداداً للتضامن مع زوجي لكنه رفض الوقت-قالت زوجة الأسير نائل البرغوثي إيمان نافع إن ظروف اعتقال زوجها صعبة جداً، وحجم زنزانته لا يتجاوز حجم الفراش الذي ينام عليه، م

لجنة الأسرى في صنعاء: قدمنا الكثير من المبادرات وأفرجنا عن أكثر من 500 أسير الوقت-كشف رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عن استلام 128 أسيراً ومعتقلاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم الإفراج عنهم من السلطات السعودية.

ترامب من أفغانستان: أعلن استئناف المحادثات مع طالبان الوقت-أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان الأفغانية.

تعزيزات نوعية للجيش السوري إلى ريف إدلب الوقت-استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية نوعية إلى ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بهدف استكمال عمليته العسكرية والقضاء على وجود الجماعات المسلحة في المنطقة منزوعة السلاح، مع احتمال توسع العمليات وفتح جبهات جديدة بريف إدلب.

الجيش اليمني يُسقط "أباتشي" سعودية بصاروخ أرض - جو بتقنية جديدة الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مروحية اباتشي سعودية بصاروخ أرض – جو".

​ألمانيا​ تستهدف تقييد ​استثمارات​ الشركات الأجنبية في القطاع التكنولوجي الوقت- تُخطط ​ألمانيا​ لتنفيذ تعديلات تشريعية تستهدف تقييد ​استثمارات​ الشركات الأجنبية في القطاع التكنولوجي في مجالات مثل تصنيع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

لوحة موتسارت قيمتها الملايين الوقت- بيعت لوحة فنية نادرة لفولفغانغ أماديوس موتسارت مقابل 4 ملايين يورو، في مزاد بفرع دار كريستيز في باريس، لتفوق بفارق كبير تقديرات الدار قبل البيع، التي تراوحت بين 800 ألف و1.2 مليون يورو.

دراسة تكشف عن علاقة تطور الحمل وانتشار السرطان الوقت- كشفت دراسة جديدة أن السرطان والحمل أكثر تشابها مما كان يعتقد سابقا، حيث تغزو المشيمة جدار الرحم بنفس الطريقة التي تغزو بها الخلايا السرطانية الأنسجة المحيطة بها في بداية ورم خبيث.

"تحولات كارثية" تهدد البشرية! الوقت- يحذر علماء من أن الحضارة الإنسانية تواجه "سلسلة من التغييرات" التي حفز وجودها الاحترار العالمي الذي "يعرض وجودها للخطر".

بلجيكا تتمسك بصدارة التصنيف العالمي..وتونس الأولى عربيا الوقت- تصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية، في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، حيث احتل المركز الـ27 عالميا برصيد 1506 نقطة.

رجل أعمال إماراتي يدعو للتطبيع العلني مع "إسرائيل" الوقت-من جديد عاد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، لدعوة دول الخليج العربية إلى إقامة علاقات علنية مع "إسرائيل"، في ظل موجة التصعيد المتصاعدة التي تقودها بلاده مع دولة الاحتلال.

تحقيق يكشف تورط "حميدتي" بتهريب ذهب السودان للإمارات الوقت-كشفت وكالة "رويترز" النقاب عن امتلاك أسرة قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، شركة تنقل سبائك ذهب بملايين الدولارات إلى إمارة دبي الإماراتية.

ما قصة الاتهامات الجنسية في قضية عزل ترامب؟! الوقت-اتّهمت ثلاث نساء، السفير الأمريكيّ غوردون سوندلاند بالإقدام على سلوك غير لائق جنسيّا بحقّهن، وذلك بعد أسبوع من جلسة استماع

تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم الوقت-أعلنت "الهيئة العليا لمسيرات العودة" تأجيل مسيرات العودة المقررة يوم الجمعة المقبل.

المجلس النرويجي للاجئين يحذر من مجاعة تهدد حياة أكثر من 10 ملايين يمنيّ الوقت-اعتبر المجلس النرويجيّ للاجئين أنّ التحالف السعودي تأخّر كثيراً في قراره رفع الحصار عن مطار صنعاء.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

دراسة تكشف عن علاقة تطور الحمل وانتشار السرطان

الجيش اليمني يُسقط "أباتشي" سعودية بصاروخ أرض - جو بتقنية جديدة

زوجة الأسير البرغوثي: الأسرى أبدوا استعداداً للتضامن مع زوجي لكنه رفض

ترامب يضع علاقات واشنطن وبكين على صفيح ساخن بسبب قانون مستفز!

ترامب من أفغانستان: أعلن استئناف المحادثات مع طالبان

لجنة الأسرى في صنعاء: قدمنا الكثير من المبادرات وأفرجنا عن أكثر من 500 أسير

كيم جونغ أون أشرف شخصيا على اختبار "منصة لإطلاق صواريخ من عيار ضخم"

​ألمانيا​ تستهدف تقييد ​استثمارات​ الشركات الأجنبية في القطاع التكنولوجي

"تحولات كارثية" تهدد البشرية!

لوحة موتسارت قيمتها الملايين

موقع اسرائيلي: مصر نفذت هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل!

الصدر يؤكد رفضه الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وينصح الحكومة بالاستقالة

بلجيكا تتمسك بصدارة التصنيف العالمي..وتونس الأولى عربيا

تعزيزات نوعية للجيش السوري إلى ريف إدلب

رويترز: مؤشرات على قرب انحسار الخلاف الخليجي مع قطر

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟

الاستخبارات الروسية: واشنطن ضالعة بالأزمة السياسية في بوليفيا

الحشد الشعبي: زيارة نائب الرئيس الأميركي لقاعدة عين الأسد ومن ثم أربيل تحمل في جعبتها طبخة خبيثة ضد العراق

السلطات السعودية تشنّ حملة اعتقالات واسعة تطول أكاديميين وناشطين

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق ليبيا

تطبيع جديد بين بن سلمان والكيان الإسرائيلي... فما هو؟!

الفلسطينيون يواصلون التحشيد في المسجد الإبراهيمي لمواجهة الاقتحامات ومحاولات التهويد

مجلس الشيوخ البوليفي يلغي نتائج الانتخابات الرئاسية

مئات المستوطنين يستبيحون الحرم الإبراهيمي بعد إغلاقه من قبل الاحتلال

حصار محتجين بجامعة في هونغ كونغ يقترب من نهايته والأنظار على الانتخابات

من هو الطرف الثالث؟ كواليس قتل المتظاهرين العراقيين

قائد الثورة الإسلامية يقدّم تعازيه بوفاة شقيقة الرئيس روحاني

سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا

ماذا وراء انسحاب القوات السودانية من اليمن؟

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

دعم "أمن وسيادة الأمم"

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن.. ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

تغيير النظام السياسي العراقي من الفكرة إلى الواقع.. هل من الممكن تغييره إلى نظام رئاسي؟

الكيان الإسرائيلي داخل معادلة الردع اليمني

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

لماذا تقوم السعودية بنقل معدات عسكرية إلى جنوب اليمن؟

في إطار التفاهمات الودية.. الحكومة اليمنية تفرج عن سفينتين كوريتين جنوبيتين

ما هو الدور الذي لعبه البعثيون والشيعة البريطانيون في مهاجمة القنصلية الإيرانية في كربلاء؟

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الجيش اليمني يُسقط "أباتشي" سعودية بصاروخ أرض - جو بتقنية جديدة

الجمعة 1 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
الجيش اليمني يُسقط "أباتشي" سعودية بصاروخ أرض - جو بتقنية جديدة

الجيش اليمني يُسقط "أباتشي" سعودية بصاروخ أرض - جو بتقنية جديدة

الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مروحية اباتشي سعودية بصاروخ أرض – جو".

مواضيع ذات صلة

قوى العدوان على اليمن تصعّد من خروقاتها لاتفاق ستوكهولم وتشنّ 19 غارة

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع للعدوان قبالة نجران

في إطار التفاهمات الودية.. الحكومة اليمنية تفرج عن سفينتين كوريتين جنوبيتين

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مروحية اباتشي سعودية بصاروخ أرض – جو".

وأضاف أنه "تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية، وقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

ولفت إلى أن العملية تمت بتقنية جديدة سيكشف عنها لاحقاً. كما ووثقت العملية بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي، وفق سريع.

وأكد سريع أن "الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكاناً للنزهة لأحد وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليمن انصار الله الحديدة الساحل الغربي العدوان السعودي الاماراتي على اليمن

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء