​ألمانيا​ تستهدف تقييد ​استثمارات​ الشركات الأجنبية في القطاع التكنولوجي

الوقت- تُخطط ​ألمانيا​ لتنفيذ تعديلات تشريعية تستهدف تقييد ​استثمارات​ الشركات الأجنبية في القطاع التكنولوجي في مجالات مثل تصنيع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

فإن وزارة الاقتصاد الألمانية صاغت تعديلات في قانون يزيد من عمليات فحص التقنيات الحيوية وتحديد قائمة بأنواعها، كما أن الحكومة ستتمكن من إلقاء نظرة فاحصة بشكل أكبر في حال تأثر مصالح الأمن القومي ب​الاستثمارات​ الأجنبية.

وبموجب القانون، سيتعين على المستثمرين في قطاعات كالذكاء الاصطناعي وتصنيع الروبوتات وأشباه الموصلات الإعلان عن أي استثمارات أجنبية تتدفق إليها حينما تتجاوز نسبة تلك الاستثمارات 10%، كما سيحق للحكومة الألمانية التدقيق في تلك الاستثمارات.