بلجيكا تتمسك بصدارة التصنيف العالمي..وتونس الأولى عربيا

الوقت- تصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية، في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، حيث احتل المركز الـ27 عالميا برصيد 1506 نقطة.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيا، والـ35 عالميا، برصيد 1482، ثم المنتخب المغربي في المركز الثالث عربيا والـ43 عالميا، برصيد 1457.

وحل المنتخب المصري في المركز الرابع عربيا، والـ51 عالميا. وتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المنتخبات الإفريقية، حيث احتل المركز الـ20 عالميا برصيد 1555 نقطة، ثم المنتخب التونسي يليه النيجيري فالجزائري ثم المغربي.

وتصدر المنتخب الياباني منتخبات آسيا، حيث احتل المركز الـ28 عالميا برصيد 1500 نقطة، وخلفه المنتخب الإيراني فالكوري الجنوبي، ثم أستراليا يليها قطر. واحتل المنتخب البلجيكي صدارة الترتيب العالمي، برصيد 1765 نقطة.

وحل المنتخب الفرنسي بطل العالم ثانيا برصيد 1733 نقطة، فيما جاء المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 1712 نقطة، وظل المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1661، ثم أوروجواي في المركز الخامس برصيد 1645 نقطة.

واحتل المنتخب الكرواتي المركز السادس برصيد 1642 نقطة، والمنتخب البرتغالي المركز السابع برصيد 1639 نقطة، ثم المنتخب الإسباني في المركز الثامن برصيد 1636نقطة.

وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز التاسع برصيد 1623 نقطة، فيما احتل المنتخب الكولومبي المركز العاشر برصيد 1622 نقطة.

وكان منتخب ميانمار، هو أكثر المنتخبات التي صعدت في المراكز، خلال تشرين ثان/نوفمبر، حيث قفز 11 مركزا ليحتل المركز 136 عالميا.