رجل أعمال إماراتي يدعو للتطبيع العلني مع "إسرائيل"

الوقت-من جديد عاد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، لدعوة دول الخليج العربية إلى إقامة علاقات علنية مع "إسرائيل"، في ظل موجة التصعيد المتصاعدة التي تقودها بلاده مع دولة الاحتلال.

وطالب الحبتور، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة "عامي ماغازين "الأسبوعية الناطقة باسم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الخليجية بالاستفادة من "إسرائيل" سياسياً واقتصادياً.

وقال الحبتور: "العرب واليهود أبناء عمومة، ومن الغباء أن يقاتلوا بعضهم بعضاً، ولدي رغبة أنت تتكون علاقة مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل".

وهذه هي المرة الثانية التي يدعو فيها الحبتور للتطبيع مع الدولة العبرية؛ إذ قال في فيديو مسجل بثه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً: "إننا نريد سلاماً مع إسرائيل حتى لو رفضت"، لأنها "موجودة وهي بمثابة الأمر الواقع، وعلينا التعامل معها".

واحتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية عبر "فيسبوك" بالحبتور؛ بعرضها صورة للأخير بصحبة الصحفي اليهودي الذي قام بإجراء المقابلة معه، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: اختلاف في المظهر والمعتقد واحد.

وكان الحبتور أثار الجدل بتغريدة أخرى، في مطلع مارس الماضي، عندما أشاد بما وصفه بـ"الديمقراطية الحقيقية" في "إسرائيل"، وذلك تعليقاً على تحقيق النائب العام الإسرائيلي في اتهامات بالفساد ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتأتي تصريحات الحبتور متناغمة مع مواقف أبوظبي من دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ شهدت الفترة الأخيرة تبادلاً للزيارات وعقد اجتماعات بين مسؤولين في "تل أبيب" وأبوظبي.

وكان وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، زعم "حق" دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها إزاء تهديدات من إيران وحزب الله، اللذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسين للإرهاب بالمنطقة.