تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 30 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان! الوقت- يواصل الحراك في لبنان انحرافه عن مساره والمطالب التي خرج من أجلها الناس. فبعد عضب اللبنانيين العارم إزاء قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، تسببت هذه السياسة

قانون إعدام الأسرى: الخلفيات والتبعات الوّقت- مرّة أخرى، يطالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان بسن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات البطوليّة.

اللبنانيون يردّون على فيلتمان: يسقط حكم السفارة الوقت- تتواصل تداعيات تدخل سفير الفتنة الأمريكي جيفري فيلتمان فصولا اختصرها اللبنانيون بحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي أمام السفارة اللبنانية في عوكر شمال بيروت.

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟ الوقت- رفضت كافة الدول الاوروبية دفع أموال للرئيس التركي الذي هدد في وقت سابق بأنه سوف يفتح الباب أمام اللاجئين للدخول إلى أوروبا ولهذا فلقد ناقشت الدول الاوروبية هذه القضية الحساسة في قمة الناتو التي عقدت قبل عدة أيام في العاصمة البريطانية لندن.

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل الوقت- بعد شهر ونيّف على خروج المظاهرات في لبنان، حضرالسفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، التابعة

أخبار

رجل أعمال إماراتي يدعو للتطبيع العلني مع "إسرائيل"

رجل أعمال إماراتي يدعو للتطبيع العلني مع "إسرائيل"

الوقت-من جديد عاد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، لدعوة دول الخليج العربية إلى إقامة علاقات علنية مع "إسرائيل"، في ظل موجة التصعيد المتصاعدة التي تقودها بلاده مع دولة الاحتلال.

تحقيق يكشف تورط "حميدتي" بتهريب ذهب السودان للإمارات الوقت-كشفت وكالة "رويترز" النقاب عن امتلاك أسرة قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، شركة تنقل سبائك ذهب بملايين الدولارات إلى إمارة دبي الإماراتية.

ما قصة الاتهامات الجنسية في قضية عزل ترامب؟! الوقت-اتّهمت ثلاث نساء، السفير الأمريكيّ غوردون سوندلاند بالإقدام على سلوك غير لائق جنسيّا بحقّهن، وذلك بعد أسبوع من جلسة استماع

تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم الوقت-أعلنت "الهيئة العليا لمسيرات العودة" تأجيل مسيرات العودة المقررة يوم الجمعة المقبل.

المجلس النرويجي للاجئين يحذر من مجاعة تهدد حياة أكثر من 10 ملايين يمنيّ الوقت-اعتبر المجلس النرويجيّ للاجئين أنّ التحالف السعودي تأخّر كثيراً في قراره رفع الحصار عن مطار صنعاء.

فرنسا تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران! الوقت-هددت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان بــ "العودة الى آلية منصوص عليها في الاتفاق النووي، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة" على إيران.

بن قرينة يهدد بالانسحاب من الانتخابات الجزائرية إذا ثبت عدم نزاهتها الوقت-تعّهد المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر عبد القادر بن قرينة بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة إذا فاز في الانتخابات، ودعا إلى ترجمة المصالحة الوطنية إلى مصالحة حقيقية.

متظاهرون يحرقون مبنى القنصليّة الإيرانية في النجف الوقت-أعلنت قيادة شرطة النجف إصابة 47 عنصراً أمنياً بينهم ضابطان إثر إحراق متظاهرين مبنى القنصليّة الإيرانيّة في مدينة النجف جنوب العراق.

وزير الاقتصاد التركي السابق: تركيا في نفق مظلم الوقت-حذّر نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان من مخاطر "حكم الرجل الواحد"، وقال إنه يتطلع إلى تشكيل حزب

الوفد الحكومي السوري يغادر محادثات جنيف بعد وصول الأمور إلى طريق مسدود الوقت-اتهم الوفد الحكومي السوري، الوفد التابع للنظام التركي بعرقلة مناقشة ورقة المبادئ، وأكّد

السعودية ترتكب مجزرة بحق مهاجرين أفارقة الوقت-قتل 10 أشخاص وجرح 18 من المهاجرين الأفارقة كحصيلة أوّلية لقصف مدفعيّ سعوديّ على سوق الرقو في صعدة شمال البلاد.

الأسد يشكك بقتل أميركا للبغدادي: هل المسرحية المذهلة حدثت بالفعل؟ الوقت-تساءل الرئيس السوري بشار الأسد حول ما إذا كانت "المسرحية المذهلة للأميركيين" فيما يتعلق بتصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي حصلت حقاً.

لصوصا نهبوا متحف ألماني يضم كنوزا ومجوهرات "لا تقدر بثمن" قالت السلطات الألمانية، إن لصوصا نهبوا متحف "دريسدن جرين فاولت"، أحد أقدم المتاحف في العالم، والذي يضم كنوزا ومجوهرات "لا تقدر بثمن".

معدل البطالة في روسيا في تراجع مستمر أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاء الفدرالية الروسية "روس ستات"، أن عدد الشواغر في الشركات بروسيا بلغ في نهاية الربع الثاني من هذا العام 1.1 مليون شاغر.

روبوتات مكان الطلاب المرضى في المدارس اليابانية بدأت مدرسة في اليابان برنامجا تجريبيا يتيح للطلاب المرضى إرسال روبوتات إلى الفصل الدراسي نيابة عنهم. ويُنفّذ البرنامج في مدرسة الدعم الخاصة Tomobe-Higashi في كاساما، وهي مدينة تبعد 60 ميلا شمال طوكيو.

رجل ينجو بأعجوبة بعد قضاء 4 أيام في غابة تعج بالتماسيح تعرض جيري ديفيد، ليلة يوم الخميس 14 تشرين الثاني، لحادث، بعدما اصطدمت مركبته ببقرة على بعد 100 كم من المنزل، فتعطلت السيارة وبقي الرجل وحده في منطقة غير مأهولة، حيث تصل درجة الحرارة فيها خلال ​النهار​ إلى 40 درجة مئوية ..

سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا الوقت- مصدر ميداني يؤكد تدمير مجموعات من صهاريج ومراكز تكرير النفط في مدينة الحسكة"بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في الجزيرة السورية بتهريب النفط عبر صهاريج".

وزير الطاقة الإيراني يعلن تدشين أضخم محطة كهروريحية الوقت- أعلن وزير الطاقة الايراني عن تدشين أضخم محطة كهروريحية في البلاد عصر اليوم الاربعاء، وذلك في مدينة "ميانة" (شمال غرب) وبحضور الرئيس حسن روحاني.

عادل عبد المهدي: الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة الوقت- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، ان الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة.

قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني تمكّن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية الوقت- أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء، أن الشعب الإيراني تمكن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا

وزير الاقتصاد التركي السابق: تركيا في نفق مظلم

وزير الطاقة الإيراني يعلن تدشين أضخم محطة كهروريحية

القوة البحرية الإيرانية تعزز وجودها في البحر الأحمر

الأسد يشكك بقتل أميركا للبغدادي: هل المسرحية المذهلة حدثت بالفعل؟

المرتضى ينفي مزاعم العدوان بشأن إطلاق أسرى الجيش واللجان الشعبية

الوفد الحكومي السوري يغادر محادثات جنيف بعد وصول الأمور إلى طريق مسدود

رجل ينجو بأعجوبة بعد قضاء 4 أيام في غابة تعج بالتماسيح

رجل أعمال إماراتي يدعو للتطبيع العلني مع "إسرائيل"

عادل عبد المهدي: الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة

متظاهرون يحرقون مبنى القنصليّة الإيرانية في النجف

لصوصا نهبوا متحف ألماني يضم كنوزا ومجوهرات "لا تقدر بثمن"

تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم

قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني تمكّن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية

ما قصة الاتهامات الجنسية في قضية عزل ترامب؟!

منظومة "تلاش" الصاروخية تسقط عدة أهداف معادية على ارتفاعات عالية

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

اللبنانيون يردّون على فيلتمان: يسقط حكم السفارة

قائد الثورة الإسلامية يقدّم تعازيه بوفاة شقيقة الرئيس روحاني

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

السلطات السعودية تشنّ حملة اعتقالات واسعة تطول أكاديميين وناشطين

صحيفة بريطانية: هذه علاقة بن سلمان بالأمير أندرو والجرائم الجنسية!

قانون إعدام الأسرى: الخلفيات والتبعات

جون بولتون: حررت حسابي على تويتر من سيطرة البيت الأبيض

الخارجية الإيرانية: 3 دول بالمنطقة ردّت إيجابياً على مشروع "هرمز" للسلام

مؤتمر "المنامة" الأمني.. الأبعاد والنتائج

العميد أمير حاتمي: التعبئة أنموذج مثالي لشباب المقاومة في البلدان الإسلامية

آفاق العلاقة الفلسطينية - السعودية بعد التطورات الأخيرة

بعد إبحار السفن الأمريكية بالقرب من الجزر المتنازع عليها.. بكين تحثّ واشنطن على وقف "الأعمال الاستفزازية"

خارطة طريق المرجعية الدينية العراقية لمستقبل البلاد السياسي

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

دعم "أمن وسيادة الأمم"

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

ماذا وراء انسحاب القوات السودانية من اليمن؟

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

الكيان الإسرائيلي داخل معادلة الردع اليمني

إنجاز عسكري إيراني جديد.. حاملة الدبابات الإيرانية "كيان 700" تتفوق على نظيرتها الأمريكية + صور

تقرير أمريكي حول القدرة العسكرية الإيرانية.. هل باتت واشنطن تخاف من قدرات طهران المتنامية؟

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم

الخميس 30 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم

تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم

الوقت-أعلنت "الهيئة العليا لمسيرات العودة" تأجيل مسيرات العودة المقررة يوم الجمعة المقبل.

مواضيع ذات صلة

تحت عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" تنطلق غداً مسيرات العودة

إصابة أكثر من 50 فلسطينياً شرق غزة في مسيرات العودة

(الجولان عربي سوري)… عنوان الجمعة السابعة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلنت "الهيئة العليا لمسيرات العودة" تأجيل مسيرات العودة المقررة يوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي حرصاً على تفويت الفرصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "تصدير أزمته" إلى قطاع غزة، حيث يواجه الأخير أكبر تهديد لوجوده السياسي بعد اتهامه في قضايا فساد، ومطالبته بالاستقالة.

وأكدت "الهيئة"  أن قرار التأجيل غير مرتبط بأي تفاهمات، مشددة على أن كل القرارات المسؤولة نابعة من أهمية إفشال أهداف الاحتلال للاستفراد بالشعب الفلسطيني في سياق التوظيف السياسي.

كما أشارت إلى أن مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي السلمي، داعية الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، والأمة العربية، وأحرار العالم لإحياء "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف يوم الجمعة القادم 29 تشرين الثاني/نوفمبر "إسناداً وانتصاراً وتذكيراً للعالم بقضية وشعب فلسطين".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين مسيرات العودة غزة الهيئة العليا الجمعة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء