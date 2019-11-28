تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم

الوقت-أعلنت "الهيئة العليا لمسيرات العودة" تأجيل مسيرات العودة المقررة يوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي حرصاً على تفويت الفرصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "تصدير أزمته" إلى قطاع غزة، حيث يواجه الأخير أكبر تهديد لوجوده السياسي بعد اتهامه في قضايا فساد، ومطالبته بالاستقالة.

وأكدت "الهيئة" أن قرار التأجيل غير مرتبط بأي تفاهمات، مشددة على أن كل القرارات المسؤولة نابعة من أهمية إفشال أهداف الاحتلال للاستفراد بالشعب الفلسطيني في سياق التوظيف السياسي.

كما أشارت إلى أن مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي السلمي، داعية الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، والأمة العربية، وأحرار العالم لإحياء "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف يوم الجمعة القادم 29 تشرين الثاني/نوفمبر "إسناداً وانتصاراً وتذكيراً للعالم بقضية وشعب فلسطين".