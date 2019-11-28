متظاهرون يحرقون مبنى القنصليّة الإيرانية في النجف

الوقت-أعلنت قيادة شرطة النجف إصابة 47 عنصراً أمنياً بينهم ضابطان إثر إحراق متظاهرين مبنى القنصليّة الإيرانيّة في مدينة النجف جنوب العراق.

مديرية الشرطة في المحافظة أعلنت فرض حظر للتجوال حتى إشعار آخر، فيما أعلن محافظ النجف اليوم الخميس عطلة رسمية، باستثناء الدوائر الأمنية والصحيّة والخدميّة بسبب قطع الطرقات.

الخارجية الايرانيّة شددت أنّه "على المسؤولين العراقيين التعامل بحزم مع مسؤولي ومنفذي الهجوم على القنصلية"، مؤكدة ابلاغها السفير العراقي في طهران رسمياً "اعتراضنا الشديد على الهجوم".

وزارة الخارجيّة العراقية دانت ما تعرّضت له قنصليّة إيران من اعتداء "من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات المُحقّة".

الخارجية أكدت أنّ الغرض من تلك الهجمات هو "إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة والاستراتيجية بين العراق وإيران".

وأضافت الخارجية العراقية أنّها لطالما حذّرت من "دخول أشخاص لحرف التظاهرات عن مسارها الصحيح"، مؤكدةً أنّ "ما تعرّضت له قنصلية ايران هو دليل على ما يحمل بعض الأشخاص من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنيّة".

كما دعت الخارجيّة المتظاهرين إلى "أَخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سُمعة التظاهرات المطالبة بالإصلاح".

من جهته أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، أنّ "جميع ألوية الحشد الشعبيّ الآن هي بإمرة المرجعيّة العليا"، مؤكداً أن الحشد سـ"يقطع اليد التي تحاول أن تقترب من المرجع السيد علي السيستاني".

من جهته أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة له على تويتر الاستعداد التامّ للدفاع عن المرجعيّة.