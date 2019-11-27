السعودية ترتكب مجزرة بحق مهاجرين أفارقة

الوقت-قتل 10 أشخاص وجرح 18 من المهاجرين الأفارقة كحصيلة أوّلية لقصف مدفعيّ سعوديّ على سوق الرقو في صعدة شمال البلاد.

ليزا غراندي، منسّقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، أعلنت أن القصف السعودي "طال قرًى آهلةً بالسكان" في مديرية رازح الحدودية في المحافظة.

وتعدّ هذه المجزرة الثانية للتحالف السعوديّ بحقّ المهاجرين الأفارقة في المكان نفسه خلال أسبوع.

وفي السياق الأمني ذاته، أفادت مصادر محلية يمنية الميادين بحالة من الإنفلات الأمني تسود مديرية سرار يافع في أبين جنوب البلاد.

المصادر أعلنت سقوط جرحى من قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا والمسلحين من جراء الاشتباكات المستمرة في سرار.