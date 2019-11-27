الأسد يشكك بقتل أميركا للبغدادي: هل المسرحية المذهلة حدثت بالفعل؟

الوقت-تساءل الرئيس السوري بشار الأسد حول ما إذا كانت "المسرحية المذهلة للأميركيين" فيما يتعلق بتصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي حصلت حقاً.

الأسد قال في مقابلة مع صحيفة "باري ماتش" الفرنسية اليوم الأربعاء: " دائماً ما أضحك عندما يطرح هذا السؤال: هل زودت سوريا الولايات المتحدة بمعلومات حول البغدادي؟ لأن السؤال الأهم الذي يجب طرحه: هل قتل البغدادي على الإطلاق؟ هل المسرحية المذهلة الذي لعبها الأميركيون حدثت بالفعل؟".

وأشار الأسد إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "كان يمزح" عندما شكره على مساعدته في القضاء على زعيم داعش الإرهابي.

وسبق لروسيا أيضاً أن شككت برواية مقتل البغدادي، معلنةً أنّه "ليس لديها معلومات موثوقة عن قيام العسكريين الأميركيين بعملية خاصة للقضاء مجدداً على البغدادي".

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقتل البغدادي من خلال تفجير نفسه بسترة مفخخة بعد محاصرته من قبل القوات الأميركية في نفق شمال غربي سوريا.

ترامب شكر خلال كلمة إعلان مقتل البغدادي، كلاً من روسيا وتركيا والعراق وسوريا والكرد على تعاونهم في إتمام العملية.