لصوصا نهبوا متحف ألماني يضم كنوزا ومجوهرات "لا تقدر بثمن"

الوقت- قالت السلطات الألمانية، إن لصوصا نهبوا متحف "دريسدن جرين فاولت"، أحد أقدم المتاحف في العالم، والذي يضم كنوزا ومجوهرات "لا تقدر بثمن".

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أن الأضرار الناجمة عن عملية النهب قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وكتبت صحيفة ألمانية، أن قيمة المسروقات تقارب مليار يورو، وأوردت شرطة دريسدن، أن المحققين هرعوا إلى مكان الحادث، ويعتزمون تقديم مزيد من المعلومات على مدار اليوم.

وأوردت الصحيفة الألمانية، أن اللصوص تمكنوا من السرقة بعدما عطلوا مولدا كهربائيا في المنشأة، ثم قفزوا عبر النوافذ. ويعد المتحف من أعرق المؤسسات في أوروبا، ويعود تاريخ افتتاحه إلى العام 1973.

ووفق مسؤولين في المتحف، فقد سرق اللصوص مجموعات من الألماس والياقوت والزمرد، تعود لأوائل القرن الثامن عشر.

ووصفت ماريون أكرمان، مديرة المتحف، المجوهرات المسروقة بأنها "لا تقدر بثمن"، وقالت إن من المستحيل بيعها في السوق المفتوحة.