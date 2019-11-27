روبوتات مكان الطلاب المرضى في المدارس اليابانية

الوقت- بدأت مدرسة في اليابان برنامجا تجريبيا يتيح للطلاب المرضى إرسال روبوتات إلى الفصل الدراسي نيابة عنهم. ويُنفّذ البرنامج في مدرسة الدعم الخاصة Tomobe-Higashi في كاساما، وهي مدينة تبعد 60 ميلا شمال طوكيو.

ويسمى نموذج الروبوت Ori Hime، وطُوّر بواسطة Ory Laboratory ، ويأتي الروبوت الصغير بحجم تمثال مصغر صٌمم ليوضع على سطح مكتب أو طاولة. ويتميز بوجود ذراعين وكاميرا مثبتة في رأسه، ويمكن التحكم في كل منها عند بعد، عبر واجهة جهاز لوحي بشاشة تعمل باللمس.

ومنذ 31 أكتوبر، رُبط الطلاب المرضى في مدرسة Tomobe-Higashi بمنصة Ori Hime، التي تُوضع على مقاعدهم، ما يتيح لهم متابعة الحصة الدراسية مباشرة من خلال الكاميرا المثبتة على الرأس.

وسيتمكن الطلاب من التحدث عبر الميكروفون (عن بعد)، حيث يبث Ori Hime صوتهم من خلال مكبرات الصوت المدمجة. كما يمكن لهم تدوير رؤوس الروبوتات للنظر إلى مناطق مختلفة من الفصل الدراسي، بالإضافة إلى أمرها بإجراء إيماءات انفعالية بسيطة، مثل التلويح والإشارة والتصفيق.