سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا

الوقت- مصدر ميداني يؤكد تدمير مجموعات من صهاريج ومراكز تكرير النفط في مدينة الحسكة"بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في الجزيرة السورية بتهريب النفط عبر صهاريج".

أكدت وكالة سانا السوريّة عن مصدر ميداني في مدينة الحسكة، تدمير مجموعات من صهاريج ومراكز تكرير النفط اليوم الثلاثاء "بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في الجزيرة السورية بتهريب النفط عبر صهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل شمال العراق إلى النظام التركي الذي يدعون أنه عدوهم الأساسي".

المصدر شدد على أنّه سيتمّ "اتخاذ إجراءات صارمة بحق أيّ عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السوريّة إلى خارج البلاد".

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد توقع مؤخراً أن تجني بلاده ملايين الدولارات شهرياً من عائدات النفط في سوريا مع بقاء القوات الأميركيّة هناك.

ومن جهته ردّ الرئيس السوري بشار الأسد باتهام الولايات المتحدة بسرقة نفط بلاده.

الأسد أكد أنّ بلاده ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري، مستبعداً قيام الأمم المتحدة بأيّ خطوة بهذا الصدد، لأنه "لا يوجد أمم متحدة ولا قانون دولي".