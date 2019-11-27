القوة البحرية الإيرانية تعزز وجودها في البحر الأحمر

الوقت- قال قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي إن القوة البحرية تعزز تواجدها في البحر الاحمر لحماية الطرق الملاحية.

واضاف خانزادي، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاربعاء، إن البحر الاحمر شهد تقويضا في الامن الملاحي حيث استهدفت عدة ناقلات للنفط في الاشهر الاخيرة ماتطلب تعزيز تواجد قواتنا في هذا البحر.

وتابع: تم ايفاد دوريات تابعة لبحرية الجيش حيث اوفدت الدوريتين الثالثة والستين والرابعة والستين الى البحر الاحمر مؤخرا حيث تتواجد الآن مدمرة الوند وسفينة بندر عباس اللوجستية وقامت بحماية عدة ناقلات نفطية في البحر الاحمر ومرافقتها حتى قناة السويس.

واشار الى الانجازات الصناعية التي حققتها بحرية الجيش الايراني، موضحاً: إن مشروع بناء سفن حربية تضم سلاح المدفعية قد بدأ العمل به منذ سنوات ومن ثم بدأ العمل بمشروع (موج) لبناء المدمرات حيث تم تصنيع ثلاثة لحد الآن.

ولفت الى إن مشروع بناء مدمرة دماوند قد انتهى والقيت في الماء وانتهت مرحلة اجراء اختبارات الغطس فيما يجري العمل على تركيب المعدات وتعد هذه المدمرة ذات تكنولوجيا جديدة في تقنيات قوة الدفع والتسليح وسيتم تدشينها لغاية نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 21 آذار/ مارس).