قائد بالحرس الثوري: الأعداء يسعون لإلحاق الأذى بإيران لكننا سنتصدى لهم

الوقت- اكد المستشار الاعلى للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد مرتضى قرباني باننا سوف لن نسمح بادنى عدوان على الشعب الايراني.

وفي تصريح له في قزوين (شمال غرب)، اننا سوف لن نسمح بادنى عدوان على الشعب الايراني الابي والثوري المتواجد في جميع الساحات.

ولفت العميد قرباني الى ان الثورة الاسلامية تخطت جميع المنعطفات واضاف، ما دمنا متمسكين بالقرآن وننتهج ولاية الفقيه ونمتلك هذا الشعب فلا ينبغي ان نخشى من اي عدو ولكن علينا التزام الحذر في الوقت ذاته.

واشار الى استلهام جبهة المقاومة في المنطقة من الفكر التعبوي، لافتا الى ان ترامب وآل سعود سيكون مصيرهم مزابل التاريخ.

وقال العميد قرباني، ان الاعداء يسعون لالحاق الاذى بايران لكننا سنتصدى لهم ولن نسمح لهم بادنى عدوان على هذا الشعب الابي والثوري المتواجد في جميع الساحات.