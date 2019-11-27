قائد بالحرس الثوري: الأعداء يسعون لإلحاق الأذى بإيران لكننا سنتصدى لهم

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 29 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان! الوقت- يواصل الحراك في لبنان انحرافه عن مساره والمطالب التي خرج من أجلها الناس. فبعد عضب اللبنانيين العارم إزاء قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، تسببت هذه السياسة

قانون إعدام الأسرى: الخلفيات والتبعات الوّقت- مرّة أخرى، يطالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان بسن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات البطوليّة.

اللبنانيون يردّون على فيلتمان: يسقط حكم السفارة الوقت- تتواصل تداعيات تدخل سفير الفتنة الأمريكي جيفري فيلتمان فصولا اختصرها اللبنانيون بحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي أمام السفارة اللبنانية في عوكر شمال بيروت.

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟ الوقت- رفضت كافة الدول الاوروبية دفع أموال للرئيس التركي الذي هدد في وقت سابق بأنه سوف يفتح الباب أمام اللاجئين للدخول إلى أوروبا ولهذا فلقد ناقشت الدول الاوروبية هذه القضية الحساسة في قمة الناتو التي عقدت قبل عدة أيام في العاصمة البريطانية لندن.

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل الوقت- بعد شهر ونيّف على خروج المظاهرات في لبنان، حضرالسفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، التابعة

أخبار

سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا

سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا

الوقت- مصدر ميداني يؤكد تدمير مجموعات من صهاريج ومراكز تكرير النفط في مدينة الحسكة"بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في الجزيرة السورية بتهريب النفط عبر صهاريج".

وزير الطاقة الإيراني يعلن تدشين أضخم محطة كهروريحية الوقت- أعلن وزير الطاقة الايراني عن تدشين أضخم محطة كهروريحية في البلاد عصر اليوم الاربعاء، وذلك في مدينة "ميانة" (شمال غرب) وبحضور الرئيس حسن روحاني.

عادل عبد المهدي: الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة الوقت- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، ان الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة.

قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني تمكّن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية الوقت- أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء، أن الشعب الإيراني تمكن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

المرتضى ينفي مزاعم العدوان بشأن إطلاق أسرى الجيش واللجان الشعبية الوقت- نفى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبدالقادر المرتضى، مزاعم إعلام قوى العدوان عن إطلاق 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية.

القوة البحرية الإيرانية تعزز وجودها في البحر الأحمر الوقت- قال قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي إن القوة البحرية تعزز تواجدها في البحر الاحمر لحماية الطرق الملاحية.

قائد بالحرس الثوري: الأعداء يسعون لإلحاق الأذى بإيران لكننا سنتصدى لهم الوقت- اكد المستشار الاعلى للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد مرتضى قرباني باننا سوف لن نسمح بادنى عدوان على الشعب الايراني.

قائد بحرية الجيش الإيراني: سيتم في العام المقبل البدء بمشروع بناء مدمرة ثقيلة الوقت- أعلن قائد بحرية الجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي، انه سيتم في العام المقبل البدء بمشروع بناء مدمرة ثقيلة.

آخر التطورات الميدانية في "إدلب" خلال الأيام الماضية + خريطة ميدانية وصور الوقت- تمكنت قوات الجيش السوري خلال الايام الماضية من توجيه العديد من الضربات القاتلة والموجعة للجماعات الإرهابية في جنوب شرق محافظة "إدلب"، وتمكنت أيضا من السيطرة على أربع مدن استراتيجية كانت قابعة تحت سيطرة تلك الجماعات الارهابية...

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان! الوقت- يواصل الحراك في لبنان انحرافه عن مساره والمطالب التي خرج من أجلها الناس. فبعد عضب اللبنانيين العارم إزاء قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، تسببت هذه السياسة

المفاوضات النفطية بين أربيل وبغداد.. الإمكانات والعقبات إن ما يتابعه إقليم كردستان العراق في قضية النفط هو ارسال 400 ألف برميل من النفط يومياً، لكن هذه القضية باعتبارها أكبر عقبة أمام المفاوضات، تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية العراقية.

السياسة الخارجية السعودية.. من الانصياع الکامل لأمريکا إلی الفشل في السياسات الاقليمية بعد وصول سلمان بن عبدالعزيز إلی سدة الحکم في السعودية، شهد هذا البلد تغييرات عميقة في البنية السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي أثرت بشکل ملحوظ علی سياساتها تجاه القضايا الاقليمية والدولية.

فجوة في التحالف الأمني بين أمريكا وكوريا الجنوبية.. الأسباب والتداعیات توصل وزراء دفاع الصين وكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، إلى اتفاقات على هامش محادثات بانكوك الأمنية لضمان الاستقرار في شمال وشرق آسيا من خلال إقامة خطوط مباشرة بين الجيشين وبعض التعاون الدفاعي في المستقبل.

مؤتمر "المنامة" الأمني.. الأبعاد والنتائج الوقت- من الضروري عند الحديث والبحث عن جذور عدم الاستقرار في المنطقة ان تشارك جميع دولها في هذا البحث وان تتوفر إرادة كافية لمواجهة جذور عدم الاستقرار، الإرادة التي قد أظهرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال مقترحها لتشكيل مجمع حوار إقليمي المعروف بـ"هرمز للسلام".

قانون إعدام الأسرى: الخلفيات والتبعات الوّقت- مرّة أخرى، يطالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان بسن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات البطوليّة.

الغرب والكذبة "الكيماوية" الجديدة التي افتضح أمرها حول سوريا الوقت- تسريبات موقع ويكيليكس بشأن عدم تطابق تقرير شهر مارس الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، قد تسببت بفضيحة أخرى للدول الغربية خاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

مسؤولون سابقون في البيت الأبيض: أمريکا الشيطان الأکبر.. ما هو سبب عداء واشنطن لطهران أربعين عاماً؟ الوقت- ففي تقرير أفردته مجلة "فورن افرز" لإيران تحت عنوان "شيطان أمريكا الأكبر: حساسية حيال إيران لأربعين عاماً"، تطرقت إلى بعض أخطاء أمريكا تجاه إيران، معتبرةً إدارة ترامب بأنها ذروة النظرة الأمريكية الخاطئة تجاه طهران....

الدول الخليجية وسخرية القدر الوقت- أليس من المعيب أن الوقوف في وجه التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي أصبح في بعض الدول العربية "جنحة أو تهمة" تعرض صاحبها للاعتقال؛ نعم لا تستغربوا ذلك لأن هذا الأمر حصل في دولة المغرب، اذ ...

قائد الثورة الإسلامية يقدّم تعازيه بوفاة شقيقة الرئيس روحاني الوقت- قدّم قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، التعازي الى الرئيس حسن روحاني بوفاة شقيقته صديقة فريدون".

السلطات السعودية تشنّ حملة اعتقالات واسعة تطول أكاديميين وناشطين الوقت- كشف حساب مهتم بشؤون المعتقلين السعوديين، اليوم الاثنين، عن شن السلطات في المملكة حملة اعتقالات واسعة في أوساط الأكاديميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

آخر التطورات الميدانية في "إدلب" خلال الأيام الماضية + خريطة ميدانية وصور

عادل عبد المهدي: الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة

قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني تمكّن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية

وزير الطاقة الإيراني يعلن تدشين أضخم محطة كهروريحية

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

القوة البحرية الإيرانية تعزز وجودها في البحر الأحمر

المفاوضات النفطية بين أربيل وبغداد.. الإمكانات والعقبات

قائد بالحرس الثوري: الأعداء يسعون لإلحاق الأذى بإيران لكننا سنتصدى لهم

قائد بحرية الجيش الإيراني: سيتم في العام المقبل البدء بمشروع بناء مدمرة ثقيلة

السياسة الخارجية السعودية.. من الانصياع الکامل لأمريکا إلی الفشل في السياسات الاقليمية

المرتضى ينفي مزاعم العدوان بشأن إطلاق أسرى الجيش واللجان الشعبية

مسؤولون سابقون في البيت الأبيض: أمريکا الشيطان الأکبر.. ما هو سبب عداء واشنطن لطهران أربعين عاماً؟

فجوة في التحالف الأمني بين أمريكا وكوريا الجنوبية.. الأسباب والتداعیات

سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا

مسؤولون سابقون في البيت الأبيض: أمريکا الشيطان الأکبر.. ما هو سبب عداء واشنطن لطهران أربعين عاماً؟

فجوة في التحالف الأمني بين أمريكا وكوريا الجنوبية.. الأسباب والتداعیات

سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا

المفاوضات النفطية بين أربيل وبغداد.. الإمكانات والعقبات

قائد بحرية الجيش الإيراني: سيتم في العام المقبل البدء بمشروع بناء مدمرة ثقيلة

قائد بالحرس الثوري: الأعداء يسعون لإلحاق الأذى بإيران لكننا سنتصدى لهم

عادل عبد المهدي: الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة

قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني تمكّن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

السياسة الخارجية السعودية.. من الانصياع الکامل لأمريکا إلی الفشل في السياسات الاقليمية

المرتضى ينفي مزاعم العدوان بشأن إطلاق أسرى الجيش واللجان الشعبية

القوة البحرية الإيرانية تعزز وجودها في البحر الأحمر

آخر التطورات الميدانية في "إدلب" خلال الأيام الماضية + خريطة ميدانية وصور

وزير الطاقة الإيراني يعلن تدشين أضخم محطة كهروريحية

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟

غانتس: نتنياهو يهدد بإشعال حرب أهلية

الفلسطينيون يواصلون التحشيد في المسجد الإبراهيمي لمواجهة الاقتحامات ومحاولات التهويد

إيران: تنفيذ إجراءات أحادية من شأنه أن يعرّض الاستقرار والأمن الدوليين لخطر جاد

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

قوى العدوان على اليمن تصعّد من خروقاتها لاتفاق ستوكهولم وتشنّ 19 غارة

الخارجية الإيرانية: 3 دول بالمنطقة ردّت إيجابياً على مشروع "هرمز" للسلام

قانون إعدام الأسرى: الخلفيات والتبعات

الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق ليبيا

وزيرا الطاقة الروسي والإيراني يؤكدان تعزيز التعاون بين البلدين

تظاهرات في كولومبيا وتشيلي ضد السياسات الاِقتصادية للسلطة وفي بوليفيا دعماً لموراليس

وزارة الداخلية في صنعاء: استحداث معسكرات تدريبية للقاعدة وداعش برعاية سعودية

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع للعدوان قبالة نجران

قائد الثورة الإسلامية يقدّم تعازيه بوفاة شقيقة الرئيس روحاني

الحشد الشعبي: زيارة نائب الرئيس الأميركي لقاعدة عين الأسد ومن ثم أربيل تحمل في جعبتها طبخة خبيثة ضد العراق

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟

غانتس: نتنياهو يهدد بإشعال حرب أهلية

الفلسطينيون يواصلون التحشيد في المسجد الإبراهيمي لمواجهة الاقتحامات ومحاولات التهويد

قوى العدوان على اليمن تصعّد من خروقاتها لاتفاق ستوكهولم وتشنّ 19 غارة

عادل عبد المهدي: الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة

الحشد الشعبي: زيارة نائب الرئيس الأميركي لقاعدة عين الأسد ومن ثم أربيل تحمل في جعبتها طبخة خبيثة ضد العراق

ضمن برنامجه الانتخابي.. حزب العمال البريطاني يدرج الاعتراف بفلسطين

مؤتمر "المنامة" الأمني.. الأبعاد والنتائج

مناورات "المدافعون عن سماء الولاية".. رسالة إيرانية أرعبت الأعداء وبثت الخوف في قلوبهم+ صور

المفاوضات النفطية بين أربيل وبغداد.. الإمكانات والعقبات

آخر التطورات الميدانية في "إدلب" خلال الأيام الماضية + خريطة ميدانية وصور

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

آفاق العلاقة الفلسطينية - السعودية بعد التطورات الأخيرة

جون بولتون: حررت حسابي على تويتر من سيطرة البيت الأبيض

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟

إيران: تنفيذ إجراءات أحادية من شأنه أن يعرّض الاستقرار والأمن الدوليين لخطر جاد

الخارجية الإيرانية: 3 دول بالمنطقة ردّت إيجابياً على مشروع "هرمز" للسلام

اللبنانيون يردّون على فيلتمان: يسقط حكم السفارة

غانتس: نتنياهو يهدد بإشعال حرب أهلية

منظومة "تلاش" الصاروخية تسقط عدة أهداف معادية على ارتفاعات عالية

الاستخبارات الروسية: واشنطن ضالعة بالأزمة السياسية في بوليفيا

الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق ليبيا

الفلسطينيون يواصلون التحشيد في المسجد الإبراهيمي لمواجهة الاقتحامات ومحاولات التهويد

باريس توجّه انتقادات لاذعة لطهران وتمدّ يدها نحو "إسرائيل".. الوقاحة بنكهة فرنسية

تظاهرات في كولومبيا وتشيلي ضد السياسات الاِقتصادية للسلطة وفي بوليفيا دعماً لموراليس

مجلس الشيوخ البوليفي يلغي نتائج الانتخابات الرئاسية

قائد الثورة الإسلامية يقدّم تعازيه بوفاة شقيقة الرئيس روحاني

قوى العدوان على اليمن تصعّد من خروقاتها لاتفاق ستوكهولم وتشنّ 19 غارة

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع للعدوان قبالة نجران

ماذا وراء انسحاب القوات السودانية من اليمن؟

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا.. التطلع إلى تحويل طائرات التدريب إلى مقاتلات + صور

تداعيات مقتل البغدادي.. لماذا دمّرت أمريكا صندوقها الأسود؟

الكيان الإسرائيلي داخل معادلة الردع اليمني

إنضمام الأكراد إلى الجيش السوري؛ من نجاحات التعاون إلى فوائد الاندماج

تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

من يعرقل تشکيل حكومة قوية وفعالة في العراق ولبنان؟

لماذا تقوم السعودية بنقل معدات عسكرية إلى جنوب اليمن؟

قائد في الجيش الاسرائيلي: الجيش غير مستعد لحرب متعددة الجبهات في آن واحد

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

خارطة طريق المرجعية الدينية العراقية لمستقبل البلاد السياسي

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع

السيد جعفر مرتضى.. منارة خالدة في بلاد عاملة

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

ممثلة الأمم المتحدة تلتقي المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني في النجف

تقرير أمريكي حول القدرة العسكرية الإيرانية.. هل باتت واشنطن تخاف من قدرات طهران المتنامية؟

العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

رياضي فلسطيني يعبّر عن شكره للكاراتيه اللبناني لعدم قبوله التتويج مع لاعب صهيوني.. فماذا فعل؟

اعتراف صهيوني بقدرة الصواريخ الفلسطينية.. هل تقوم "تل أبيب" باستبدال القبة الحديدية بدفاعات ليزرية؟ + صور

هل ستكون الرياض هي السبب وراء انهيار مجلس تعاون الخليج الفارسي؟

خارطة طريق المرجعية الدينية العراقية لمستقبل البلاد السياسي

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟

خارطة طريق المرجعية الدينية العراقية لمستقبل البلاد السياسي

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

تغيير النظام السياسي العراقي من الفكرة إلى الواقع.. هل من الممكن تغييره إلى نظام رئاسي؟

السيد جعفر مرتضى.. منارة خالدة في بلاد عاملة

تقرير أمريكي حول القدرة العسكرية الإيرانية.. هل باتت واشنطن تخاف من قدرات طهران المتنامية؟

ما هدف الديمقراطيين من الدخول إلى مقامرة استجواب ترامب الكبيرة؟

ممثلة الأمم المتحدة تلتقي المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني في النجف

رياضي فلسطيني يعبّر عن شكره للكاراتيه اللبناني لعدم قبوله التتويج مع لاعب صهيوني.. فماذا فعل؟

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

ماذا وراء انسحاب القوات السودانية من اليمن؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

قائد بالحرس الثوري: الأعداء يسعون لإلحاق الأذى بإيران لكننا سنتصدى لهم

الأربعاء 29 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
قائد بالحرس الثوري: الأعداء يسعون لإلحاق الأذى بإيران لكننا سنتصدى لهم
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اكد المستشار الاعلى للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد مرتضى قرباني باننا سوف لن نسمح بادنى عدوان على الشعب الايراني.

وفي تصريح له في قزوين (شمال غرب)، اننا سوف لن نسمح بادنى عدوان على الشعب الايراني الابي والثوري المتواجد في جميع الساحات.  

ولفت العميد قرباني الى ان الثورة الاسلامية تخطت جميع المنعطفات واضاف، ما دمنا متمسكين بالقرآن وننتهج ولاية الفقيه ونمتلك هذا الشعب فلا ينبغي ان نخشى من اي عدو ولكن علينا التزام الحذر في الوقت ذاته.

واشار الى استلهام جبهة المقاومة في المنطقة من الفكر التعبوي، لافتا الى ان ترامب وآل سعود سيكون مصيرهم مزابل التاريخ.

وقال العميد قرباني، ان الاعداء يسعون لالحاق الاذى بايران لكننا سنتصدى لهم ولن نسمح لهم بادنى عدوان على هذا الشعب الابي والثوري المتواجد في جميع الساحات

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العميد قرباني الشعب الايراني الرد على اي عدوان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء