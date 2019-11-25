الخارجية الإيرانية: 3 دول بالمنطقة ردّت إيجابياً على مشروع "هرمز" للسلام

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان 3 دول في المنطقة ردت ايجابيا وبصورة خطية على المبادرة التي تقدمت بها ايران بعنوان مشروع "هرمز" للسلام.

وصرح بان ايران اكدت على الدوام رفضها وادانتها لدور وتواجد القوات الاجنبية في المنطقة كونها تؤدي الى التوتر وزعزعة الامن والاستقرار واضاف، لقد اعلنا لاصدقائنا وجيراننا بان الامن في المنطقة لا يُشترى ولا يُستورد وان اساس الامن هو التعاون بين جميع الدول والحكومات بالمنطقة دون ان نسعى لابعاد دولة ما عن هذه الدائرة.

واعرب المتحدث عن امله بان ترد دول المنطقة ايجابيا على نداء ايران للسلام واعتبر ان الدول الاجنبية غير حريصة على منطقتنا وان تواجدها من شانه ان يؤدي الى التوتر وانعدام الامن اذ انها اينما حلت عملت على زعزعة الامن واضاف، ان 3 دول ردت ايجابيا وبصورة خطية على رسالة رئيس الجمهورية ومن المتحمل ان بقية الدول تدرس الموضوع حاليا.

واكد بان القوى الاجنبية اثبتت خلال الاربعين عاما على الاقل عدم قدرتها على توفير الامن للمنطقة ودولها وان تواجدها محكوم بالفشل.