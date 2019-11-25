ضجة دولية واسعة واتهامات للإمارات بالتلاعب في انتخابات منظمة الطيران المدني

الوقت- أثار إعلان إماراتيون بعضهم مقربون من السلطة فوز المواطنة "عائشة الهاملي" قبيل يوم من التصويت على رئاسة منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، ضجة دولية واسعة واتهامات لأبوظبي بالتخطيط للتلاعب بالانتخابات.

وعبر حسابه الموثق على "تويتر"، كتب الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله"، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد": "فوز الإماراتية عائشة الهاملي برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو لتكون أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب الدولي".

وأضاف: "مبروك عائشة الهاملي ومبروك لنساء الإمارات ونساء العرب هذا الفوز المستحق، الهاملي تجسد رحلة الإماراتية من المحلية إلى العالمية في طموحها وأدوارها".

واعتبر خبير الطيران البريطاني "أليكس ماشيراز" هكذا إعلان قبل انطلاقة التصويت بانتخابات رئاسة المنظمة، الإثنين، في مونتريال بكندا، "مصدر قلق كبير لدى جميع المهتمين في مجال الطيران".

وأشار "ماشيراز" عبر "تويتر" إلى أن الإمارات تخضع بالفعل للتدقيق لتورطها في التلاعب بانتخابات مجلس "إيكاو".

وتضم "إيكاو" 193 دولة، يحق لممثلي 36 منها فقط التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها إضافة إلى الهاملي، مرشحين من فرنسا، وقيرغستان.

وسبق اتهام الإمارات باستخدام طرق غير شرعية عند منافسة مواطنيها في انتخابات دولية، كان آخرها في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عندما استبعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، المرشح الإماراتي لمنصب نائب لرئيس "أحمد الكمالي"، بسبب خرقه قوانين النزاهة.

و"إيكاو" وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشأتها دول في عام 1944 لتولي إدارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو).