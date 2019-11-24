من هو الطرف الثالث؟ كواليس قتل المتظاهرين العراقيين

الوقت- مع مرور أكثر من 40 يومًا منذ بدء جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في العراق، تتصاعد حدة الاحتجاجات السلمية المطالبة باجراء اصلاحات حكومية شاملة. وفي هذا السياق، على الرغم من سلمية المظاهرات، كانت هناك انباء تفيد بأن عددًا قليلاً من المدنيين العراقيين قد قتلوا، لكن الأجهزة الأمنية العراقية تتحدث الآن عن لعب طرف ثالث دورا في قتل المتظاهرين. وفي هذا الصدد، قدم مسؤولون عسكريون عراقيون كبار، بمن فيهم وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، مؤخراً بعض الأدلة التي تدل على طريقة قتل الناس خلال الاحتجاجات حيث تبين أن الأسلحة المستخدمة ليست تابعة لقوات الأمن والشرطة، ومن المحتمل وجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين بالأسلحة والرصاص، تختلف عن تلك التي تمتلكها قوات الأمن. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت ساحة التحرير في بغداد في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 ، انفجار قنبلة أسفرت عن مقتل شخص وجرح 16 آخرين وسط احتجاجات المواطنين العراقيين.

بالنظر إلى هذه التطورات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من هي الجماعة أو الطرف الذي يقف وراء أعمال التخريب هذه، وما هي أهدافهه؟ منذ بداية المظاهرات، استهدفت بعض التيارات السياسية ووسائل الإعلام داخل العراق وخارجه قوات الحشد الشعبي كسبب رئيسي للأحداث وذلك في حملة اعلامية ممنهجة، لكن هناك حاجة إلى تحليل متعدد المستويات لتوضيح هذه القضية.

من المستفيد من استمرار الاحتجاجات واعمال العنف؟

نظرًا لأن عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية سيكثف الأزمة ويعقدها، من المهم للغاية في البداية طرح هذا السؤال الهام، وهو ان استمرار الاحتجاجات واعمال العنف وانعدام الأمن في العراق هو لصالح أي مجموعة أو تيار سياسي أو لاعب دخيل على الساحة في معادلة العراق؟ يمكن من خلال تتبع إجابة هذا السؤال، معرفة الطرف الثالث (خلف كواليس) المتورط بقتل المواطنين العراقيين إلى حد كبير.

في الوضع الراهن للمجتمع العراقي، هنالك حكومة ائتلافية قائمة بمشاركة الشيعة والأكراد والعرب السنة، حيث يتواجد فيها ائتلاف الفتح الذي يمثل قوات الحشد الشعبي في الحكومة ويعتبر هذا الائتلاف، ثاني أكبر تحالف في البرلمان العراقي ويضم 47 مقعدًا ولعبوا دورًا لا يمكن إنكاره في تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى المستوى الآخر، تعتقد معظم التيارات السياسية أن الاستجابة لمطالب المواطنين الاحتجاجية أمر لا غنى عنه وأنه يجب إجراء إصلاحات عميقة في اتجاه الاستجابة لتلك المطالب في الحكومة وتمكين البيروقراطية. ومع ذلك، تتفق جميع التيارات السياسية على أن الاحتجاجات التي تصاحبها العنف ليست في صالح المصلحة الوطنية العراقية، لذا فمن ناحية، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للاستجابة لمطالب المتظاهرين، ومن ناحية أخرى، يجب على المتظاهرين، أيضًا، ان يتحلوا بالصبر للحد من موجة العنف من أجل عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي وتجنب فرض إنفاق حكومي مفرط على الدولة.

بالنظر إلى هذه الاعتبارات، يبدو أن أياً من التيارات الحالية في الحكومة العراقية الحالية، وخاصة قوات الحشد الشعبي، لا تريد استمرار العنف والاحتجاجات بالطريقة السابقة. ونتيجة لذلك، يمكن القول إنه على الرغم من أن الاحتجاجات على وشك أن تهدأ، فإن التيار الوحيد الذي يدعو إلى التصعيد سيلجأ لعملية قتل المدنيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم. في الواقع، ان التيار الذي يرى مصلحته في استمرار الأزمة وتصاعد التوترات، سيتخذ مثل تلك الاجراءات، ولكن ما ثبت حتى الآن هو أن مطالب قوات الحشد الشعبي ليست بأي حال من الأحوال تصب في زيادة في موجة العنف في الشوارع في العراق.

محاولات توجيه الرأي العام لمعاداة الحشد الشعبي

بالإضافة إلى حقيقة أن قوات الحشد الشعبي ليست لها اي مصلحة من استمرار العنف في مختلف المدن العراقية، من الضروري الإشارة إلى أن هذه القوات أنشئت في عام 2014 بفتوى آية الله السيستاني لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وانها ترى نفسها تابعة لارشادات ونصائح المرجعية العليا في مسارها السياسي. وفي الأسابيع الأخيرة، تناولت بيانات آية الله السيد السيستاني قضية الاحتجاجات في العراق عدة مرات، وفي كل مرة، تم حث المتظاهرين على التهدئة وعدم الإضرار بالمصالح العامة من جهة، ومن ناحية أخرى، دعت القوات الامنية العراقية الى التحلي بالصبر تجاه المتظاهرين وعدم التعرض لهم. ووفقًا لهذه الظروف، فيمكن القول ان قوات الحشد الشعبي لن تطلق النار على المتظاهرين المدنيين بأي شكل من الاشكال نتيجة امتثالها لارشادات آية الله السيستاني. والحقيقة هي أن قوات الحشد الشعبي ليست مجرد قوة عسكرية وسياسية، بل ان استراتيجيتها الرئيسية قائمة على المبادئ الدينية. لذلك، فإن آية الله السيستاني، بصفته القائد الروحي لهذه الحركة، قد أدان أي اعمال عنف ضد المتظاهرين والنتيجة بالتأكيد هي امتثال قوات الحشد الشعبي لهذه الاوامر.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى أعداء الشعب العراقي واللاعبين الذين لا يتفقون مع الوضع الحالي في العراق. وفي هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية هم لاعبون فعالون في المشهد السياسي العراقي الذين يعتزمون توجيه موجة الاحتجاجات ضد جمهورية إيران الإسلامية. وقد أظهرت مواقف السفارة الأمريكية في العراق بوضوح خلال الأشهر القليلة الماضية أن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي لاستمرار الاحتجاجات وجرها الى اعمال العنف. وفي السنوات الأخيرة، توصل الساسة الأمريكيون إلى أن وجود حكومة قوية في العراق وعودة الاستقرار إليه سيعنيان نهاية وجودهم في العراق وتقليص نفوذهم لذلك يسعون من خلال استمرار الاحتجاجات تضعيف الحكومة واستمرار الأزمة. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يتوق الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية إلى توجيه الاحتجاجات المشروعة للمواطنين العراقيين ضد إيران. وفي هذا المسار، يبدو إرسال الأسلحة والرصاص والمال للتخريب أمرًا سهلاً وليس مستبعدا. انهم يعتزمون اشعال المظاهرات السلمية مرة اخرى كي يحققوا اهدافهم من هذا الطريق، اي استمرار نفوذهم في الظروف المتأزمة في العراق وذلك من خلال اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين عن طريق مرتزقتهم في المحافظات العراقية والقيام بتفجيرات تستهدف الجموع الاحتجاجية.