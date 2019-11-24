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  الأحد 26 ربيع الاول 1441

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أخبار

وزارة الداخلية في صنعاء: استحداث معسكرات تدريبية للقاعدة وداعش برعاية سعودية

وزارة الداخلية في صنعاء: استحداث معسكرات تدريبية للقاعدة وداعش برعاية سعودية

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أخبار

وزارة الداخلية في صنعاء: استحداث معسكرات تدريبية للقاعدة وداعش برعاية سعودية

الأحد 26 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
وزارة الداخلية في صنعاء: استحداث معسكرات تدريبية للقاعدة وداعش برعاية سعودية

وزارة الداخلية في صنعاء: استحداث معسكرات تدريبية للقاعدة وداعش برعاية سعودية

الوقت-قالت وزارة الداخلية في صنعاء إن عناصر من تنظيمي "القاعدة وداعش" تستحدث معسكرات تدريبية في المناطق المحتلة برعاية سعودية.

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الوقت-قالت وزارة الداخلية في صنعاء إن عناصر من تنظيمي "القاعدة وداعش" تستحدث معسكرات تدريبية في المناطق المحتلة برعاية سعودية.

وأضافت أن "75 مقاتلاً أجنبياً ينتمون للقاعدة وداعش وصولوا إلى عدد من مديريات محافظتي شبوة وأبين".

وأكدت الوزارة أن "السعودية تعمل لإعادة تموضع التنظيمات التكفيرية في أبين وشبوة بغية استخدامها ضد معارضيها"، ولفتت إلى أن "المعسكر التدريبي في مديرية جعار يضم عناصر يمنية وسعودية لتدريب وإيواء العناصر التكفيرية".

في سياق اخر، نظمت وزارة الصحة اليمنية يوم أمسالسبت فعالية رسمية كشفت خلالها عن أرقام صادمة لمأساة الأطفال اليمنيين خلال خمس سنوات من العدوان السعودي الأمريكي والحصار المستمرين.

وأكدت مديرة مستشفى السبعين للأمومة والطفولة خلال الفعالية ماجدة الخطيب أن 492 طفلا توفوا في الحاضنات نتيجة نقص الإمكانات الطبية بسبب الحصار، وأضافت أن 3254 طفلا توفوا في أقسام المستشفى نتيجة نقص الأدوية والمحاليل وضعف الإمكانات في الأجهزة الطبية بفعل الحصار والعدوان.

وأشارت الخطيب إلى أن مستشفى السبعين للأمومة والطفولة تعرض للقصف عدة مرات ما عرض مبانيه واجهزته لأضرار وخسائر مادية كبيرة، وقالت إن مستشفى الأمومة والطفولة في اليمن يفتقر لجهاز تنفس صناعي للأطفال دون الشهر ونعجز عن توفيره بسبب العدوان والحصار المطبق على البلد.

ولفتت الخطيب إلى أن العالم يحتفل بيوم الطفولة العالمي، فيما المقابر تمتلأ بأطفالنا وتكتظ المستشفيات بأطفالنا الجرحى والمرضى جراء العدوان.

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