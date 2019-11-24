مصادر عسكرية: دخول مئات المدنيين والمسلحين من ريفي حلب وإدلب إلى تل أبيض

الوقت-قُتل 6 أشخاص وأصيب العشرات بانفجار سيارة مفخّخة يوم أمس السبت في مدينة تل أبيض شمالي الرقة شرق سوريا.

وانفجرت السيارة وسط المدينة في شارع الصناعة أمام أحد مقار مسلّحي ما يسمّى "الجيش الوطنيّ" المدعوم من تركيا.

بدورها نقلت سيارات الإسعاف الجرحى والقتلى إلى المستشفيات الحدودية.

وأفادت مصادر اعلاميةأنّ هذا التفجير هو الثالث من نوعه منذ سيطرة الفصائل المدعومة تركياً خلال مدّة لا تتجاوز الشهر والنّصف.

كما قال مراسلنا إن 1000 شخص بينهم مدنيون ومسلحون دخلوا من من ريف حلب الشرقي وإدلب وريف دمشق إلى تل أبيض بريف الرقة،مضيفاً أن "العوائل غادرت جرابلس صوب الأراضي التركية ثم تل أبيض بإشراف الجيش التركي".

ونقل عن مصدر في ريف حلب أن "معظم العوائل أُدخلت قصراً إلى تل أبيض بهدف توطينها في المدينة".

تجدر الإشارة إلى أن معظم مناطق تل أبيض وريفها الشرقي والجنوبي وقعت تحت سيطرة الفصائل المدعومة من الجيش التركي. وشهدت هذه المناطق في الأيام القليلة الماضية قصفاً بالطائرات المسيرة التركية فسقط عدد من الضحايا المدنيين.