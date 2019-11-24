غانتس: نتنياهو يهدد بإشعال حرب أهلية

الوقت-اتهم رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يهدد بإشعال حرب أهلية في البلاد.

وفي أول تصريح له بعد تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو اقترح غانتس المداورة في الحكومة، بحيث يتولى رئاستها في العامين الأولين على أن يتولى نتنياهو رئاستها في العامين التاليين إذا تمّت تبرئته.

واعتبر أن هذا الطرح هو البديل الوحيد للانتخابات.

وأعلن زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس،الخميس الماضي، أنه أبلغ "الرئيس الإسرائيلي"، رؤوفين ريفلين، فشله في تأليف الحكومة.

واستبق غانتس، المنافس الأبرز لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، انتهاء المهلة التي حددها ريفلين وأعاد إليه كتاب التكليف.

وكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت قد وجّه تهماً لنتنياهو في قضايا "رشى وخيانة الأمانة والاحتيال"، عقبها ردود فعل متباينة.

واعتبر غانتس حينها إن "هذا يوم حزين لـ "إسرائيل".

وتجمّع عدد من المتظاهرين المناهضين وآخرين مؤيدين لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مقر إقامته الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وحمل بعض المتظاهرين المناهضين لسياسات نتنياهو لافتات تدعوه إلى الاستقالة، بينما حمل آخرون رسائل دعم مثل: " قوي في الأمن والإقتصاد".