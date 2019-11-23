آفاق العلاقة الفلسطينية - السعودية بعد التطورات الأخيرة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 26 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل الوقت- بعد شهر ونيّف على خروج المظاهرات في لبنان، حضرالسفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، التابعة

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية الوقت- لم يشهد التاريخ الحديث والقديم جرائم ضد الانسانية وضد سيادة الدول كما هو الحال بعد أن قدم الصهاينة إلى فلسطين واستعمروا هذه الأرض بمباركة بريطانية_أمريكية_أوروبية وطردوا أهلها منها، ليبقى أمام أصحاب ...

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق الوقت- وصلت الأمور في اليمن إلى طريق مسدود من جميع الاتجاهات بالنسبة للمملكة السعودية، وعوضا عن أن تحاصر السعودية اليمن وتطبق الخناق عليها كما كانت تآمل، انقلب السحر على الساحر وحاصرت السعودية ...

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع الوقت- دخل اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة حيّز التنفيذ صباح اليوم الخميس تمام الساعة 5:30. الاتفاق الذي جاء بعد 4 ساعات من مجزرة إسرائيلية بشعة راح ضحيتها 6 شهداء

هل تكون الرياضة مفتاح حل "الأزمة الخليجية"؟ الوقت- لا تزال الأزمة الخليجية عالقة ولم تستطع دول الحصار التي تقودها السعودية لحصار قطر وارضاخها لشروط المملكة، أن تُحيد قطر عن ثباتها وتمسكها باستقلاليتها بالرغم من جميع الضغوط التي مارستها السعودية ....

أخبار

صحيفة بريطانية: هذه علاقة بن سلمان بالأمير أندرو والجرائم الجنسية!

صحيفة بريطانية: هذه علاقة بن سلمان بالأمير أندرو والجرائم الجنسية!

الوقت-قارنت صحيفة "آي" البريطانية بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والأمير أندرو، دوق يورك، المتهم بجرائم جنسية، وخلصت إلى أن الأخير أقل سوءاً من بن سلمان.

حصار محتجين بجامعة في هونغ كونغ يقترب من نهايته والأنظار على الانتخابات

تظاهرات في كولومبيا وتشيلي ضد السياسات الاِقتصادية للسلطة وفي بوليفيا دعماً لموراليس الوقت-خرج آلاف الكولومبيين مجدداً في مسيرة حاشدة ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي وتقاعسها عن التصدي للفساد، وقتل نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان.

الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق ليبيا الوقت-أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" أن طائرة من دون طيار تابعة للقوات الأميركية فُقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي، مضيفة أن الحادث حالياً قيد التحقيق.

جون بولتون: حررت حسابي على تويتر من سيطرة البيت الأبيض الوقت-اتّهم مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب جون بولتون أمس الجمعة، البيت الأبيض بمنعه من الوصول إلى حسابه على تويتر منذ أن تمّت إقالته من منصبه بداية أيلول/سبتمبر.

الفلسطينيون يواصلون التحشيد في المسجد الإبراهيمي لمواجهة الاقتحامات ومحاولات التهويد الوقت-أصيب 10 فلسطينيين جرّاء اعتداء القوات الإسرائيلية والمستوطنين على سكان الخليل في الضفة الغربية. جاء ذلك بعدما اقتحم آلاف المستوطنين

الجعفري في مجلس الأمن: تركيا احتلت أراضي سوريا الوقت-أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن أكبر خطر على لجنة مناقشة الدستور هو محاولة البعض التدخل في عملها وعرقلة جهودها، موضحاً أن الجميع فوجئ

نائب امين عام حزب الله: واشنطن تعرقل تأليف الحكومة اللبنانية ونستبعد اندلاع حرب أهلية في لبنان الوقت-قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء يوم امس الجمعة إن المعرقل الأول في تأليف الحكومة اللبنانية هي الولايات المتحدة الأميركية، وهي تتحرك في الخفاء وتفرض شروطها وتسعى لأن تكون النتائج لمصالحها، وهذا ما يؤخّر حل الأزمة.

إيران: تنفيذ إجراءات أحادية من شأنه أن يعرّض الاستقرار والأمن الدوليين لخطر جاد الوقت-اعتبر مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في اللجنة الثانية للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة "علي حاجي لاري"، فرض اجراءات احادية الجانب بانه يعرّض الاستقرار والامن الدوليين لتهديد جاد.

سفير افغانستان في طهران يؤكد أهمية ميناء جابهار لتحقيق التنمية الاقتصادية في بلاده الوقت- أكد سفير افغانستان في طهران أن ميناء جابهار (جنوب إيران) يوفر إمكانات جيدة للتنمية الاقتصادية في بلاده من خلال الوصول الى المياة الحرة .

وزيرا الطاقة الروسي والإيراني يؤكدان تعزيز التعاون بين البلدين الوقت- أكد وزيرا الطاقة الروسي الكسندر نوفاك والإيراني رضا اردكانيان خلال لقائهما في موسكو اليوم الخميس ضرورة توسيع العلاقات في جميع المجالات.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع للعدوان قبالة نجران الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، الخميس، طائرة استطلاع تابعة لدول العدوان قبالة نجران.

بعد إبحار السفن الأمريكية بالقرب من الجزر المتنازع عليها.. بكين تحثّ واشنطن على وقف "الأعمال الاستفزازية" الوقت- حثت الصين أمريكا على وقف الأعمال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي، بعد أن أبحرت سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية قرب الجزر التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

ضمن برنامجه الانتخابي.. حزب العمال البريطاني يدرج الاعتراف بفلسطين الوقت- أدرج حزب العمال البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين، كبند من بنود برنامجه الانتخابي، ضمن الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية، والالتزام بالسلام الشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين.

منظومة "تلاش" الصاروخية تسقط عدة أهداف معادية على ارتفاعات عالية الوقت- خلال مناورات المدافعون عن سماء الولاية، التي انطلقت مرحلتها النهائية صباح اليوم الجمعة في شمال شرق إيران، تم إسقاط أهداف معادية على ارتفاعات عالية بواسطة منظومة "تلاش" الصاروخية.

اللواء سلامي يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي الوقت- اكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي.

بعد تواصلهما مع وسائل إعلام أجنبية.. صحافيان سعوديان محتجزان بأستراليا يطلبان اللجوء الوقت- قال محامي الدفاع عن صحافيين سعوديين ملاحقان من السلطات السعودية بسبب تواصلهم مع وسائل إعلام أجنبية، إنهما محتجزان في أستراليا بعد سعيهما للحصول على حق اللجوء الشهر الماضي.

حماس: لا نلمس جدية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استعادة جنودهم المفقودين الوقت- كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري أن بعض الاتصالات والحراكات تمت بشأن صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية بغزة، مؤكدًا أن لا شرعية للمستوطنات بالضفة ولا لتل أبيب.

الجيش الأمريكي يعلن مقتل اثنين من جنوده في أفغانستان الوقت- أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقتل إثنين من جنوده بتحطم مروحية في أفغانستان.

الحكومة الإيرانية: الفجوة بين الاحتجاج السلمي والعنف المضاد للناس قد ازدادت الوقت- ندد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بأعمال الشغب التي شهدتها عدد من المحافظات الايرانية مؤخراً وعدّها تدفع اصوات الاحتجاجات السلمية الى الهامش.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

صحيفة بريطانية: هذه علاقة بن سلمان بالأمير أندرو والجرائم الجنسية!

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

الفلسطينيون يواصلون التحشيد في المسجد الإبراهيمي لمواجهة الاقتحامات ومحاولات التهويد

تظاهرات في كولومبيا وتشيلي ضد السياسات الاِقتصادية للسلطة وفي بوليفيا دعماً لموراليس

حصار محتجين بجامعة في هونغ كونغ يقترب من نهايته والأنظار على الانتخابات

جون بولتون: حررت حسابي على تويتر من سيطرة البيت الأبيض

آفاق العلاقة الفلسطينية - السعودية بعد التطورات الأخيرة

نائب امين عام حزب الله: واشنطن تعرقل تأليف الحكومة اللبنانية ونستبعد اندلاع حرب أهلية في لبنان

الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق ليبيا

الجعفري في مجلس الأمن: تركيا احتلت أراضي سوريا

في إطار التفاهمات الودية.. الحكومة اليمنية تفرج عن سفينتين كوريتين جنوبيتين

تقرير أمريكي حول القدرة العسكرية الإيرانية.. هل باتت واشنطن تخاف من قدرات طهران المتنامية؟

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

مسؤول يمني: كل المقترحات الاممية حول الأسرى رفضها التحالف السعودي

استكمال المرحلة الأولى من توريد دبابات تي-90 الروسية للعراق

البحرين تعترف في إجتماع مغلق بصعوبة وصول السجناء إلى الرعاية الصحية

إيران: تنفيذ إجراءات أحادية من شأنه أن يعرّض الاستقرار والأمن الدوليين لخطر جاد

أنصار الله تعلن حجز سفينة مشتبه بها

بالصورة...قناة "العربية" تحرض المتظاهرين العراقيين على مهاجمة السفارة الإيرانية في بغداد!

الحكومة الإيرانية: الفجوة بين الاحتجاج السلمي والعنف المضاد للناس قد ازدادت

ردود فعل منددة بتصريحات الخارجية الأمريكية بشأن مستوطنات الضفة

إيران وسوريا تبحثان إنشاء مصرف مشترك في غضون 4 أشهر

الجيش الأمريكي يعلن مقتل اثنين من جنوده في أفغانستان

الكيان الصهيوني يشنّ حملة اعتقالات تطول 17 فلسطينياً بالضفة الغربية

الجهاد الاسلامي: تصريحات وزير الخارجية الأميركي عدائية وفاقدة لأي شرعية

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان

تغيير النظام السياسي العراقي من الفكرة إلى الواقع.. هل من الممكن تغييره إلى نظام رئاسي؟

تعرف على الـ 5 مرشحين الذين يتنافسون الشهر المقبل على منصب الرئاسة الجزائرية

دعم "أمن وسيادة الأمم"

تداعيات مقتل البغدادي.. لماذا دمّرت أمريكا صندوقها الأسود؟

السيد جعفر مرتضى.. منارة خالدة في بلاد عاملة

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

داعش يبايع القرشي خلفاً لزعيمه البغدادي

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن.. ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

آفاق العلاقة الفلسطينية - السعودية بعد التطورات الأخيرة

السبت 25 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
آفاق العلاقة الفلسطينية - السعودية بعد التطورات الأخيرة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- منذ عدة أشهر وهناك أخبار تغزو صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية حول تدهور العلاقة بين السعودية من جهة وحركة "حماس" من جهة أخرى، والسبب يتعلق بشكل مباشر بمساهمة الرياض في حصار الفلسطينيين لاسيما في غزة، وشهدت العلاقة بين الطرفين تراجعاً مستمراً خاصة بعد أن صمتت السعودية عن تفاصيل "صفقة القرن" وحضرت الاجتماعات التي تروّج لها على الرغم من معارضة الفلسطينيين لها لكونها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية إلا أن حكام السعودية لم يهتموا بكل هذه التفاصيل وأداروا ظهرهم للقضية الفلسطينية، بل ساهموا في تصفيتها ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل عمدوا إلى اعتقال العديد من الفلسطينيين المقيمين في السعودية دون حتى توجيه أي تهمة لهم أو محاكمتهم علناً، وهذا ما فتح الباب أمام الكثير من التكهنات حول الأسباب التي دفعت السعودية للقيام بذلك.

ما قامت به السلطات السعودية يخدم المصالح الإسرائيلية فقط، وهذا الأمر أغضب الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية، وقبل أيام قال صراحة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري، تعليقاً على استمرار القيادة السعودية في اعتقال عدد من الفلسطينيين، إن ما قامت به السعودية سيعرّضها للمساءلة وسيسبب لها مشكلات.

الأهالي في غزة غاضبون أيضاً من هذا الأمر، وقاموا بعدة اعتصامات خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال الأهالي في بيان تلوه خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام الصليب الأحمر: "إن وجود هؤلاء المعتقلين منذ أكثر من 6 أشهر في السجون السعودية لا ينسجم مع ما عهدناه من السعودية".

وطالب "عبد الماجد الخضري" المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية منذ أبريل الماضي وعلى رأسهم الدكتور محمد صالح الخضري الطبيب المعروف والقيادي في حركة حماس الذين هم في السجن دون تهم أو إجراءات قضائية.

وقال الخضري في تصريح له: إن شقيقه اعتقل في الرابع من أبريل الماضي ونقل إلى أحد السجون ولم توجه له أي تهمة حتى اليوم ولم يعرض على المحاكم السعودية.

وأعرب الخضري عن استغرابه من استمرار الاعتقال خاصة وأن شقيقه جاوز الثمانين من العمر وكان يعمل بعلم السلطات السعودية.

وقال "إننا نرى في بقاء هؤلاء الفلسطينيين في السجون أمراً مثيراً للدهشة والاستغراب وما يزيد دهشتنا أن هؤلاء المعتقلين ممن خدموا السعودية وقضوا زهرة شبابهم في بلدهم الثاني معطائين ومخلصين ".

وكانت حركة حماس كشفت عن اعتقال السعودية لخمسين من أنصارها بينهم ممثلها في السعودية ونجله مشيرة إلى وصول المفاوضات حول إطلاق سراحهم لطريق مسدود.

وقبل أسابيع، عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة IRDG في كلمتهما أمام مجلس حقوق الإنسان -خلال الدورة العادية الثانية والأربعين- عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين وإخفائهم قسراً دون أي سند قانوني.

ما تقوم به السعودية يعدّ أمراً مستهجناً وغريباً بعض الشيء لأن غايات السعودية من هذا الفعل تعدّ غامضة إلى حد كبير، ولا يزال هناك علامات استفهام كثيرة أمام ما يحصل؟، وسلوك السعودية هذا يضعنا أمام عدة خيارات، إما أن السعودية تخطو خطوات واثقة وجريئة نحو التطبيع مع كيان العدو وتريد أن توصل رسالة له بأنها رفعت يدها عن أهالي غزة والفلسطينيين، وبالتالي نحن ماضون في صفقة القرن، أو إن القيادة السعودية مجبرة على ما تقوم به من قبل الإدارة الأمريكية ونظراً لضعفها في الفترة الحالية لا تستطيع أن ترفض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي طلب أو أمر يفرضه عليها.

الشخصيات البارزة التي تعتقلها السعودية وظروف الاعتقال

قبل حوالي 5 أشهر اعتقلت السلطات الفلسطينية الدكتور الفلسطيني محمد الخضري "أحد قيادي حماس" ونجله وعشرات الفلسطينيين الآخرين، ولم تطلق سراحهم حتى اللحظة، ولم توجّه لهم السلطات أي تهمة، كما أنهم يعيشون بحسب أقرباء وأصدقاء المعتقلين ظروفاً صعبة داخل السجن، ويتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب.

قيادة "حماس" طالبت السعودية بإطلاق سراح الفلسطيني محمد الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة، ونشرت بياناً يوم الاثنين، جاء فيه إن سلطات الرياض اعتقلت الخضري في أبريل الماضي، إلا أن الحركة لم تكشف سابقاً عن الأمر لإفساح المجال للاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، “لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن".

وأضاف بيان الحركة: "أقدم جهاز (مباحث أمن الدولة) السعودي، يوم الخميس 4 أبريل 2019، على اعتقال الأخ د.محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة غريبة ومستهجنة، حيث إنه كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأوضح البيان أن الخضري "لم يشفع له سِنّه، الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".

وأكد البيان أنه "لم يقتصر الأمر على اعتقاله، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (د. هاني) من دون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".

وقالت حماس إنها "تجد نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك"، مطالبة السلطات السعودية بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

من جانبها دعت مؤسسة "شاهد" الحقوقية، في تقرير لها "المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم".

وطالبت المؤسسة كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية "لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين".

وقالت المؤسسة إن عشرات الموقوفين "يعانون ظروفاً إنسانية بالغة السوء".

كما ذكرت المؤسسة في تقريرها-نقلا عن ذوي الموقوفين- أن حملة التوقيفات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي على خلفية قيام بعضهم بـ"تقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

من جهته عدّ المرصد الأورومتوسطي ممارسات السلطات السعودية انتهاكاً صارخاً لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجهة له وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه، وهذا ما لم ترعه السلطات، إذ اعتقلت عشرات الأشخاص دون إسناد أيّ تهم رسمية أو عرضهم على النيابة وهي السلطة المختصة بالتوقيف والتحقيق.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، قال في بيان أصدره يوم 6 أيلول الحالي، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي الملك السعودي بالتصدي للأساليب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين قسرياً وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للسعودية إلى الضغط على صناع القرار في السعودية من أجل تجنيب المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب ويلات الاحتجاز السري، وإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.

وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي "سيلين يشار" إنّ حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين في السعودية ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".

وكشف معتقل يحمل الجنسية الجزائرية -أُطلق سراحه مؤخراً- للمرصد الأورومتوسطي عن جانب من الممارسات والانتهاكات وأساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون -وخصوصاً الفلسطينيون- من المحققين والسجانين في سجن "ذهبان" السعودي.

وقال المعتقل السابق الذي غادر الأراضي السعودية الأسبوع الماضي إن السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج طبي رغم أن بعضهم من كبار السن ويحتاجون إلى رعاية خاصة.

وأضاف إنّ الطعام داخل السجن يقدّم بطريقة مهينة وأحياناً في أكياس، كما يحرص السجانون على إبقاء المعتقلين مقيدين حتى داخل زنازين السجن.

ويقع سجن "ذهبان" في قرية صغيرة ومنعزلة ومطلة على الساحل على بعد 20 كيلو متراً خارج حدود مدينة جدة الساحلية، حيث تحتجز السلطات الحكومية هناك آلافاً من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وقضايا الإرهاب والعنف.

وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى أن عائلة المهندس A5 )رمز تعبيري) -ويقطن إحدى مدن الضفة الغربية المحتلة- واحدة من تلك العائلات التي فقدت الاتصال مع نجلها مطلع الشهر الماضي، خلال مراجعته دائرة الجوازات في العاصمة السعودية الرياض.

ووفق إفادة العائلة فإنه تم منعها وأصدقاء نجلها الذي يعمل في إحدى الشركات السعودية من السؤال أو الاستفسار عن مصيره أو مكان احتجازه.

وقالت زوجة A5: إنّ أشد ما يؤلمني هو عدم معرفة أي شيء عن زوجي حي أم ميت أم معافى أم يتعرّض للتعذيب، هذا الأمر زاد أوجاع أطفالي وكذلك والديه وأشقائه وشقيقاته.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن عائلة الفلسطيني B7 ( رمز تعبيري) نموذج آخر لعمليات الإخفاء القسري في السعودية، إذ فقدت تلك العائلة الاتصال مع نجلها في تموز الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف شيئاً عنه رغم مناشداتها المتكررة للسلطات بالكشف عن مصيره أو مكان احتجازه.

وبحسب إفادة العائلة فإن نجلها أسير سابق في السجون الإسرائيلية، ومُبعد بشكل قسري إلى الأردن حيث استكمل تعليمه الجامعي وتزوج هناك ومن ثم انتقل إلى العمل في إحدى الشركات في السعودية.

وبيّن الأورومتوسطي أن السلطات السعودية اعتقلت رجل أعمال فلسطيني مقيم في جدة منذ عقود ويبلغ من العمر (60 عاماً) في تموز الماضي.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن أحد أبنائه قوله إن السلطات صادرت أمواله وهددت أفراد العائلة بالصمت ومنعتهم من مغادرة الأراضي السعودية خشية فضح عملية اعتقال والدهم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين العاروري الضفة قطاع غزة غزة المقاومة السعودية اسرائيل ال سعود

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء