الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة من دون طيار فوق ليبيا

الوقت-أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" أن طائرة من دون طيار تابعة للقوات الأميركية فُقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي، مضيفة أن الحادث حالياً قيد التحقيق.

وكانت إيطاليا قد أعلنت أيضاً تحطّم طائرة مسيرة الأربعاء الماضي فوق الأراضي الليبية، لافتة إلى أن التحقيقات جارية للتأكّد من أسباب الحادث.

وأعلن حرس السواحل الليبي العثور على جثث 6 مهاجرين طفت قرب ساحل مدينة الخمس شرقيّ العاصمة طرابلس. وأشار إلى أنه تمّ إنقاذ نحو 100 مهاجر أفريقي بينهم أطفال ونساء انقلب بهم الزورق.

وتعدُ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر أعلنت إسقاط طائرة إيطالية بدون طيار في منطقة للعمليات العسكرية غرب البلاد.

وفي وقت سابق، تمّ تناقل صور لحطام الطائرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى أحد جناحي الطائرة تظهر علامة القوات الجوية الإيطالية. وكانت وزارة الدفاع الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن الطائرة "تحطمت على الأراضي الليبية أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية البحر الآمن".