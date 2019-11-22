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أخبار

سفير افغانستان في طهران يؤكد أهمية ميناء جابهار لتحقيق التنمية الاقتصادية في بلاده

الجمعة 24 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
سفير افغانستان في طهران يؤكد أهمية ميناء جابهار لتحقيق التنمية الاقتصادية في بلاده
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الوقت- أكد سفير افغانستان في طهران أن ميناء جابهار (جنوب إيران) يوفر إمكانات جيدة للتنمية الاقتصادية في بلاده من خلال الوصول الى المياة الحرة .

وخلال اجتماع مع رجال الأعمال الأفغان في منطقة جابهار الحرة أمس الخميس، قال عبد الغفور ليوال: لقد اطلعت على امكانيات جابهار وقدراتها لتشجيع رجال الأعمال الآخرين على الاستثمار والتواجد في المنطقة.

واضاف : سنتابع المشكلات التي أثيرت من قبل رجال الأعمال، ولن ندخر أي جهد لحل المشاكل وإزالة الحواجز الاستثمارية.

وصرح ليوال: إن أفغانستان تسير على طريق التنمية والازدهار بعد الحروب الطويلة، واليوم نرى رجال أعمال أفغان في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك جابهار.

وتابع: هناك مشاكل تواجه المستثمرين في كل مكان، وتجري متابعة مشاكل الإقامة وحركة المرور عبر إيران أو على الأقل داخل محافظة سيستان وبلوشستان على المستوى الوطني والمحلي.

من جانبه قال رئيس مكتب وزارة الخارجية الايرانية في جابهار : أن رجال الأعمال الأفغان ينشطون في منطقة جابهار الحرة وقد عملنا معهم لتذليل المشاكل التي يواجهوها.

وأضاف حميد رضا طوسي: أن مدينة جابهار بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الى جانب المياه المفتوحة هي نقطة اتصال الممر الشرقي لإيران بمياه المحيطات.

وقال: إن العديد من الوفود الأجنبية والشركات والمستثمرين قد زاروا جابهار للأعمال التجارية والفرص السياحية في السنوات الأخيرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

تجدر الاشارة بان ميناء جابهار الذي يقع في أقصي جنوب محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية يعتبر بوابة إقتصادية هامة تطل منها أفغانستان علي العالم خاصة وانها لاتمتلك سواحل بحرية وتعتمد كلياً على إستيراد البضائع من الخارج.

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