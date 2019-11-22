الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع للعدوان قبالة نجران

الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، الخميس، طائرة استطلاع تابعة لدول العدوان قبالة نجران.

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن" الدفاعات الجوية تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لدول العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في المناطق الحدودية".

وكان العميد سريع قد اوضح يوم الاربعاء أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت بفضل الله من اعتراض طائرة F15 تابعة لدول العدوان في محافظة صعدة محور جيزان، بصاروخ أرض جو نوع ثاقب وأجبرتها على المغادرة.

وقال" سريع إن القوات المسلحة ستواصل العمل على حماية الأجواء اليمنية مهما كلفها ذلك".

يشار إلى أن العميد يحيى سريع، كشف خلال مؤتمر صحفي في 24 أغسطس 2019م، عن منظومتي دفاع جوي "فاطر1 وثاقب1"، مؤكدا أن هناك ثلاث منظومات جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا.