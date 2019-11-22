ضمن برنامجه الانتخابي.. حزب العمال البريطاني يدرج الاعتراف بفلسطين

الوقت- أدرج حزب العمال البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين، كبند من بنود برنامجه الانتخابي، ضمن الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية، والالتزام بالسلام الشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين.

ونقلت وكالة "معا" عن سفير فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، ترحيبه بإعلان حزب العمال إدراج "الاعتراف بدولة فلسطين فورا كبند من بنود برنامجه الانتخابي والذي تم إعلانه على لسان زعيمه جيريمي كوربين اليوم في العاصمة البريطانية لندن".

وقال السفير زملط: "نرحب بالتزام حزب العمال بالعدالة والقانون الدولي ووعده الاعتراف بدولة فلسطين، في حال فوزه بالانتخابات المزمع عقدها "، مضيفا: "بدورنا ندعو كافة الأحزاب البريطانية إلى الاقتداء بهذه الخطوة وعمل ما هو واجب".

وجاء إعلان حزب العمال البريطاني هذا ضمن برنامجه الانتخابي في الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية، حيث أكد الحزب في منشوره الانتخابي أنه ملتزم بالسلام الشامل في الشرق الأوسط والمبني على حل الدولتين.

وقال: إن هذا الالتزام يعني "نهاية الحصار، الاحتلال والاستيطان" مضيفا أن "الحكومة العمالية ستقوم بالاعتراف بدولة فلسطين فورا".