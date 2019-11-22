منظومة "تلاش" الصاروخية تسقط عدة أهداف معادية على ارتفاعات عالية

الوقت- خلال مناورات المدافعون عن سماء الولاية، التي انطلقت مرحلتها النهائية صباح اليوم الجمعة في شمال شرق إيران، تم إسقاط أهداف معادية على ارتفاعات عالية بواسطة منظومة "تلاش" الصاروخية.

وقال المركز الاعلامي للمناورات: انه خلال المرحلة النهائية من المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" تم اسقاط اهداف معادية على ارتفاعات عالية بواسطة منظومة "تلاش" التابعة للدفاع الجوي للجيش الايراني.

وتمكنت منظومة "تلاش" الصاروخية المحلية الصنع وبنجاح من تدمير الاهداف المهاجمة على ارتفاعات عالية، والتي رصدتها شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد.

وتمت خلال هذه المرحلة ايضا القيام بعمليات الحرب النفسية والدفاع المدني ومساعدة الاهالي في المنطقة العامة لاجراء المناورات.

وانطلقت مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98" في شمال شرق ايران بمشاركة قوات الدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش الايراني إلى جانب قوات مقر الدفاع الجوي للبلاد، لاختبار مرونة الدفاع الجوي والنهوض بمستوى مهارات الطاقات الشابة في استخدام المنظومات الحلية الصنع.

وآعلن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" بان منطقة المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" في شمال شرق ايران هي محاكاة لمنطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

واوضح العميد "صباحي فرد" على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي بان المناورات تجري على مساحة 416 آلف كيلومتر مربع في المنطقة العامة لمحافظة سمنان شمال شرق ايران وقال" ان المرحلة الاولى لهذه المناورات تشمل كشف وتحديد اهداف العدو المفترض وفي مرحلة لاحقة اشتباك المنظومات الموجودة في ساحة المناورات مع الاهداف المحددة.

واضاف: انه وفي ضوء الخطط المرسومة سيتم في هذه المناورات اختبار اصعب الظروف القتالية واكثرها واقعية.