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  الأربعاء 22 ربيع الاول 1441

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اللواء سلامي يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي

اللواء سلامي يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي

الوقت- اكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي.

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أخبار

اللواء سلامي يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي

الأربعاء 22 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
اللواء سلامي يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي
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الوقت- اكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي.

وأشار اللواء حسين سلامي خلال  استقبال قائد الجيش الباكستاني اللواء قمر جاويد باجوا، إلى أن امريكا والكيان الصهيوني المزيف، هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي، مشيدا بجهود باكستان البناءة لتخفيف التوترات في المنطقة. وأكد اللواء سلامي على الحاجة إلى المزيد من وحدة وتضامن الأمة الإسلامية لمواجهة المؤامرات الشريرة للأعداء، لافتاً الى إستراتيجية إيران وباكستان المشتركة لترسيخ الأمن المستدام في المناطق الحدودية، قائلا، ان ايران في الدفاع عن الأمة الاسلامية لن تفرق أبدا بين الشيعة والسنة.

بدوره وصف قائد الجيش الباكستاني، إيران وباكستان بالبلدين الجارين والذي يتمتعان بقدر كبير من المشتركات الدينية والثقافية والتاريخية والحدود المشتركة، مشيداً بالدور الحاسم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب التكفيري في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا.

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اللواء حسين سلامي العدوان المشتركان قائد الجيش الباكستاني

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