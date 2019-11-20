انفجار سيارة مفخخة بحاجز للقوات التركية يؤدي لمقتل عدد من التنظيمات الإرهابية

الوقت- قتل عدد من التنظيمات الإرهابية الموالية للقوات التركية بانفجار سيارة مفخخة في قرية كوع شلاح بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

وأفادت وكالة "سانا السورية" بانفجار سيارة مفخخة بحاجز للقوات التركية مساء أمس في قرية كوع شلاح بريف رأس العين ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من عربات القوات التركية هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت بنقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.

وتشن القوات التركية اعتداء على الأراضي السورية منذ التاسع من الشهر الماضي بمشاركة الآلاف من التنظيمات الإرهابية االموالية له ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة باتجاه مدينتي الحسكة القامشلي.