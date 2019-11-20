رفضاً لأعمال الشغب.. أهالي "كلستان" ينظّمون مسيرة شعبية حاشدة

الوقت- نظّم أهالي محافظة كلستان شمال ايران اليوم الاربعاء مسيرة شعبية ضخمة في مدينة كركان مركز المحافظة تنديدا بأعمال الشغب والتخريب الاخيرة.
واكد المشاركون في هذه التظاهرة الشعبية دعمهم لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، وشددوا على انهم لا يساومون على مكتسبات الثورة وأمن واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وعبر اهالي محافظة كلستان عن استنكارهم لاعمال الشغب والتخريب بذريعة رفع اسعار البنزين، وأكدوا ان الشعب الايراني لن يسمح للاعداء ومضمري السوء باستغلال الاوضاع الراهنة والنيل من نظام الجمهورية الاسلامية.
وأكد المشاركون في المسيرة الشعبية بيعتهم لولي الفقيه وتمسكهم بمطالبهم المشروعة، وشجبوا احراق الممتلكات العامة والخاصة، وشددوا على الحفاظ على ارواح المواطنين في ظل أمن البلاد.