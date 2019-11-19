البحرين تعترف في إجتماع مغلق بصعوبة وصول السجناء إلى الرعاية الصحية

الوقت-كشف كبير الدبلوماسيين الأيرلنديين سايمون كوفيني عن اجتماع عقده مسؤولون في وزارته الأسبوع الماضي مع وفد رسمي من حكومة البحرين أجروا فيه مناقشة معمقة حول أوضاع السجون والنظام القضائي في البحرين.

وقال إن من بين المسائل التي أثيرت قلق أيرلندا بشأن حبس بعض الأفراد، على ما يبدو على أساس الآراء التي أعربوا عنها؛ وتوفير الرعاية الصحية للسجناء في البحرين.

ولفت إلى أن هذه المناقشات جاءت بعدما قابل وزير الخارجية البحريني في نيويورك في سبتمبر / أيلول الماضي، وقال إنه أثار حالة حقوق الإنسان معه مباشرة، بهدف إجراء مناقشة مفتوحة وصادقة حول هذه القضايا.

واعتبر وزير الخارجية الأيرلندي وضع حقوق الإنسان في البحرين مصدر قلق لبلاده على الرغم من إعلان البحرين عن التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني.