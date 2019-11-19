بالصورة...قناة "العربية" تحرض المتظاهرين العراقيين على مهاجمة السفارة الإيرانية في بغداد!

الوقت-في فضيحة جديدة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة في تاريخ قناة "العربية" السعودية، قامت هذه القناة بحذف تغريدة وفيديو تحريضي لها يحث المتظاهرين العراقيين على مهاجمة السفارة الايرانية في حين ان المتظاهرين لم يتحدثوا إطلاقا بأي كلام حول مهاجمة سفارة إيران.

وحذفت قناة العربية التغريدة والفيديو من حسابها على تويتر بعد تقرير لوكالة انباء فارس فضحت فيه زيف وفبركة الاعلام السعودي المعادي للعرب والمسلمين والصديق للعدو الصهيوني.

وكانت قناة "العربية" السعودية نشرت تغريدة وفيديو على تويتر بعنوان تحريضي من فبركة الاعلام السعودي الصديق لاسرائيل والمعادي للجبهة المقاومة للاحتلال الصهيوني، "المتظاهرون يتقدمون نحو المنطقة الخضراء من جسري الأحرار والسنك وعينهم على السفارة الإيرانية" في تحريض وتوجيه رسمي ومفضوح من الاعلام السعودي لدفع المتظاهرين العراقيين لمهاجمة مبنى السفارة الايرانية.

وفيما يلي صورة التغريدة قبل حذفها:

وبعد سیطرة المحتجين العراقيين على ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء، بدأت قناة العربية السعودية التحريض الرسمي لمهاجمة السفارة الايرانية في بغداد.