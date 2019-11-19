الجهاد الاسلامي: تصريحات وزير الخارجية الأميركي عدائية وفاقدة لأي شرعية

الوقت-عقبت حركة الجهاد الاسلامي على تصريح وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، الذي أعلن أن بلاده لا تعتبر مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء يوم الاثنين: "إن هذا تصريح استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأميركي القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب".

وأكدت الحركة على ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال.

وأشارت حركة الجهاد الى أن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة، شجع الادارة الامريكية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية.

كما طالبت الحركة بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الصهيوني.