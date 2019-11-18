القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي "داعش"

الوقت- أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية لملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين.
وجاء في بيان للحشد الشعبي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “قوة من اللواء 21 وبمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية في جزيرة مطيبيجة والمناطق المحيطة بها لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون” مبينا أن العملية أسفرت عن العثور على أوكار لإرهابيي داعش فضلا عن تفكيك عدد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير.
وكانت الداخلية العراقية أعلنت أمس تدمير ثمانية أوكار لإرهابيي تنظيم داعش وضبط 11 عبوة ناسفة فى كركوك شمال العراق.