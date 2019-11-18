موسوي: إيران تهنئ سريلانكا حكومة وشعباً على إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح

الوقت- هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، سيرلانكا على إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح.

وأشار موسوي، في تصريح له إلى اجراء الانتخابات الرئاسية في سريلانكا، قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهنئ سيرلانكا حكومة وشعباً على اجراء الانتخابات الرئاسية في اجواء هادئة وبمشاركة جميع الشعب السريلانكي.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ان إيران تأمل في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يخدم شعبي البلدين في المرحلة الجديدة.

وفاز وزير الدفاع السابق غوتابايا راجاباكسا في انتخابات الرئاسة، السبت. حيث من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية اليوم الاثنين في مدينة أنوراد هبورا جنوبي البلاد.