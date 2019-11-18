الحكومة الإيرانية: العائدات الحاصلة من تعديل أسعار البنزين ستصرف للفئات منخفضة الدخل

الوقت- أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، ان الهدف من تعديل اسعار البنزين هو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن أحد أهداف تعديل أسعار البنزين كان السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية أو على الأقل التحرك بهذا الاتجاه.

وأشار ربيعي إلى ان جميع العائدات الحاصلة من هذه الخطة ستصرف للفئات منخفضة الدخل، لافتاً الى ان هناك سياسة عادلة وتعاط عادل يقف وراء هذه الخطة، مبيناً ان أحد اهداف الخطة هو مكافحة تهريب الوقود.

وتابع، ان الجمهورية الإسلامية الايرانية والحكومة تعتبر الاحتجاج حق للشعب لكن الشغب يختلف عن الاحتجاج لذلك على المواطنين ابعاد صفوفهم عن هؤلاء الاشخاص.