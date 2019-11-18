الصين تدعو أمريكا إلى الكف عن "استعراض العضلات" في بحر الصين الجنوبي

الوقت- دعت الصين الجيش الأمريكي إلى الكف عن “استعراض العضلات” في بحر الصين الجنوبي وتجنب إضافة شكوك جديدة بشأن تايوان.

ونقلت وكالة رويترز عن وو تشيان المتحدث باسم وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه قوله إن الأخير حث نظيره الأمريكي مارك إسبر خلال محادثات دفاعية مغلقة على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم على “الامتناع عن الاستفزاز وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي ووقف الاستفزاز العسكري فيه”.

وأوضح وو أن وزير الدفاع الصيني أبلغ نظيره الأمريكي بأن بكين “لن تتسامح مع أي محاولة لدعم استقلال تايوان وأنها تعارض أي اتصال رسمي أو عسكري مع تايبه” مطالبا الجانب الأمريكي أن يتعامل بحذر مع قضية تايوان وألا يضيف شكوكا جديدة إليها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ قال في شهر آب الماضي إن الوضع في بحر الصين الجنوبي لا يزال مستقرا ويتحسن بتضافر الجهود بين بكين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا داعياً الغرب إلى النظر في هذه المسألة بشكل موضوعي.