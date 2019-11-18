الجولة القادمة من محادثات أستانا قد تعقد أواخر تشرين الثاني الحالي في نور سلطان

الوقت- أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي اليوم أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول الأزمة في سورية يمكن أن تعقد في العاصمة نور سلطان أوائل كانون الأول القادم.

وقال تليوبردي في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك: إن وزارته تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة لعملية أستانا وهي (روسيا وإيران وتركيا).

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبيك سميدياروف أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الجولة القادمة من محادثات أستانا قد تعقد أواخر تشرين الثاني الحالي أو مطلع الشهر المقبل في نور سلطان.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية منذ مطلع عام 2017 وعقدت ثلاثة عشر اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.