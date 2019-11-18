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أخبار

بعد إعلان بومبيو حمايته العلنية لأعمال الشغب.. لاريجاني يندد بسلوك بومبيو المخادع تجاه الشعب الإيراني

الإثنين 20 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
بعد إعلان بومبيو حمايته العلنية لأعمال الشغب.. لاريجاني يندد بسلوك بومبيو المخادع تجاه الشعب الإيراني
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الوقت- ندد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المؤيدة والداعمة لمثيري الشغب في إيران مؤكداً أنها تفضح سلوكه المخادع والمنافق تجاه الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة إرنا عن لاريجاني قوله في كلمه له اليوم الاثنين أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى إن “هذه الدسيسة تتضح أكثر خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي حمايته العلنية والمثيرة للاشمئزاز لأعمال الشغب وحرق ممتلكات الناس والذي يعتبره دفاعا عن الشعب الإيراني ما يفضح سلوكه المخادع والمنافق تجاه هذا الشعب”.

وكانت الخارجية الإيرانية أدانت أمس تصريحات بومبيو التدخلية في الشؤون الإيرانية والداعمة لمثيرى الشغب والفوضى في بعض المدن الإيرانية مشيرة إلى أن ممارسات بعض الفوضويين والمخربين المدعومين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتسق إطلاقا مع منهج وسلوك الاغلبية الساحقة من الشعب الايراني الواعي والفطن.

وحول تصريحات قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي المتعلقة بالأحداث الأخيرة في إيران أشار لاريجاني إلى أنها حددت مسار حركة الشعب والمسؤولين تجاه تلك الأحداث.

وكان الخامنئي أكد أمس دعمه لقرار رؤساء السلطات الإيرانية في موضوع تقنين الوقود داعيا المسؤولين في البلاد إلى تقليل انعكاساته السلبية على الشعب.

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كلمات مفتاحية :

علي لاريجاني تصريحات مايك بومبيو مثيري الشغب مجلس الشورى

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