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أخبار

روحاني: التظاهر حق وللشغب حساب آخر!

الأحد 19 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
روحاني: التظاهر حق وللشغب حساب آخر!

روحاني: التظاهر حق وللشغب حساب آخر!

الوقت-اوعز الرئيس الايراني حسن روحاني الى منظمة التخطيط والميزانية ببدء دفع مساعدات معيشية انطلاقا من يوم غد الاثنين

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الوقت-اوعز الرئيس الايراني حسن روحاني الى منظمة التخطيط والميزانية ببدء دفع مساعدات معيشية انطلاقا من يوم غد الاثنين وقال ان الاحتجاج حق لجميع المواطنين ولكننا لن نسمح بزعزعة الامن في المجتمع.

واشار الرئيس وحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء عصر اليوم الاحد الى الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الايام الثلاثة الماضية مؤكدا ان هدف الحكومة في مشروع الدعم المعيشي هو دعم الاسر متوسطة الدخل وذوي الدخل المحدود والتي تواجه ضغوطا في ظل الحظر الاقتصادي.

واوضح روحاني بان هناك ثلاثة سبل فقط لهذا الامر، اما ان نلجأ الى زيادة الضرائب على الشعب وان نستخدم العائدات الناجمة عن ذلك لتسديد النفقات او نبادر الى زيادة صادرتنا النفطية وان نوظف عائدات ذلك لتسديد النفقات او ان نعمل على خفض الدعم الحكومي وان نوظف ذلك لدعم الشرائح الضعيفة.

وتابع روحاني ان مبيعات النفط تواجه قيودا وحتى لو لم تكن هناك قيودا على صادرات النفط فان عائدات النفط لا تخصص لمثل هذه النفقات مشيرا الى ان عائدات البلاد النفطية كانت تصل الى 110 مليار دولار في العام 2011 في حين الاوضاع باتت مختلفة اليوم.

وافاد رئيس الجمهورية بعدم امكانية رفع حجم الضرائب بسبب الاوضاع الاقتصادية للمجتمع وضرورة ان تتوازن عملية جباية الضرائب من المواطنين.

واشار الى المناقشات الجارية منذ أشهر حول سبل دعم الشرائح الضيفة حتى انفراج الاوضاع وقال: لقد بذلت الحكومة المساعي لرفع انتاج البلاد من البنزين ونجحنا في رفع الانتاج من 56 مليون لتر يوميا في العام 2013 الى 107 مليون لتر في العام الجاري وتمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال حيث كنا نرصد مليارات الدولارات لاستيراد البنزين هذا الى جانب المشاكل الخاصة المتعلقة بشراء واستيراد البنزين.

واشار الى تنامي استهلاك البنزين بالبلاد وقال ان استهلال البنزين سجل زيادة خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري بلغ معدله 9.7 بالمئة في حين بلغ الاستهلاك اليومي للبنزين هذا العام 97 مليون لتر وإذا استمرت زيادة الاستهلاك على هذا المنوال فإننا سنضطر الى استيراد البنزين في غضون العامين القادمين.

واوضح الرئيس روحاني بان هناك فارق بين الاحتجاج والشغب مشيرا الى ان الاحتجاج حق لجميع المواطنين وبامكانها ان يسجلوا احتجاجهم وحتى لو كان لديهم موقف حاد ازاء الحكومة فإننا نتقبل ذلك برحابة صدر ولكننا لن نسمح بزعزعة الامن في المجتمع.

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