هافانا تحتفل بذكرى تأسيسها وواشنطن تدرج فنادق كوبية على القائمة السوداء

الوقت-احتفل الكوبيون بمرور 5 قرون على تأسيس العاصمة الكوبية هافانا وسط أجواء استعراضية وعروض فنية متنوعة أبهرت الآلاف من السكان والسياح.

وتأتي احتفالات هذا العام بعد عدة سنوات من أعمال الترميم في هافانا، بينها أعمال ترميم الكابيتول.

وشملت الاحتفالات عروضاً وحفلات موسيقية، وتم تنظيم طقوس شعبية تقليدية قائمة على فكرة الدوران 3 مرات حول شجرة تم تأسيس المدينة بالقرب منها.

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحدث بـ"ذكرى حزينة لما ألحقته الثورة الكوبية من ضرر بحق الشعب".

وأعلن بومبيو في بيانه اليوم السبت أن "الولايات المتحدة الأميركية وضعت 5 فنادق في مدينة جاردينز ديل ري الكوبية على القائمة السوداء لأنها تتصل بأجهزة الأمن الكوبية"، مشيراً إلى التزام المؤسسات الأميركية بعدم دعم جهاز أمن الدولة الكوبي بشكل مباشر.

كما اعتبر بومبيو أن جهاز الأمن الكوبي "لا ينتهك فقط حق الإنسان الكوبي، إنما يصدر انتهاكاته إلى فنزويلا أيضاً".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت أسماء 5 مسؤولين حكوميين وعسكريين فنزويليين على قوائمها السوداء في مطلع الشهر الجاري، للإشتباه بتورطهم في حالات انتهاك لحقوق الإنسان وتفريق مظاهرات سلمية.