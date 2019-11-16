الرئيس التونسي يكلّف مرشح حركة النهضة لتأليف الحكومة

الوقت-كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي لتأليف الحكومة التونسيّة الجديدة، ولدى الجملي شهر واحد قابل للتمديد ليؤلّف حكومته في ظلّ مواقف متضاربة لعدد من الأحزاب.

يذكر أن الإعلان عن اسم الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة جاء بعد عدة لقاءات لرئيس النهضة راشد الغنوشي مع قادة الأحزاب وهو ما يعني حصوله على دعم حزام واسع من الكتل النيابية.

كما أشار القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في حديث للميادين إلى أنّ "الجملي ليس من قادة الصف الأول في النهضة، فوقع الإختيار عليه لطمأنة الشركاء".

تجدر الإشارة إلى أن سعيّد استقبل في قصر قرطاج أمس الجمعة الغنوشي بصفته رئيس الحزب الحاصل على أكثر عدد من المقاعد النيابية. وأبلغه الغنوشي أن الحبيب الجملي هو الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.

وكان القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قد أعلن في وقت سابق على فايسبوك أن الجملي "مهندس وكاتب دولة أسبق في وزارة الفلاحة، وهو المرشح لرئاسة الحكومة وفق قرار مجلس شورى الحركة".