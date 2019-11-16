الأمن الداخلي الإيراني: أوضاع البلاد هدأت

الوقت-أعلنت دائرة الإعلام الإيرانية التابعة لقوات الأمن الداخلي أنّ أوضاع البلاد هدأت بعد الاضطرابات التي شهدها بعض مدن إيران ليل أمس ولم تسجّل أيّ مشكلة.

وبعد التحدث مع المتظاهرين الذين تجمّعوا في مدن متعددة، أشارت دائرة الإعلام إلى أنّ مطالبهم خاصة.

تجدر الإشارة إلى أنّ التظاهرات خرجتي في مشهد والأهواز وسيرجان ومدن أخرى، بعد إعلان الحكومة الإيرانية زيادةً كبيرةً في أسعار الوقود، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن بعض المتظاهرين في بعض المدن استغلوا الاحتجاجات وألحقوا أضرارا بالأماكن والممتلكات العامة، مضيفاً أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لمواجهة هذه المجموعات.

كما أوضح التلفزيون الايراني أن الاعلام الأجنبي يسعى لتضخيم الأحداث وإظهار أن الأوضاع في كل المدن متأزمة وتشوبها أعمال عنف.

بدوره، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفري منتظري إن قرار تعديل قيمة البنزين تم اتخاذه على أساس القانون ورأي الخبراء، مؤكداً أن "بعض الأفراد المخلين بالأمن استغلوا الظروف الحالية لإحداث اضطرابات والتسبب بمشاكل في النظام العام". ودعا منتظري الشعب الإيراني للابتعاد عن الفئة القليلة المخلة وعدم إلحاق الضرر بالأماكن العامة.