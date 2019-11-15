صاروخ فلسطيني جديد يدخل الخدمة.. ما مواصفاته؟

الوقت-كشفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الخميس، عن صاروخ جديد يبلغ مداه 120 كيلومتراً، بعد ساعات قليلة من سريان تهدئة مشروطة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وزفت "السرايا" في بيانها "بشرى"؛ بإعلانها إدخال صاروخ جديد من طراز "براق 120" لأول مرة إلى الخدمة العسكرية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه صناعة فلسطينية خالصة.

ووعدت أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا الصاروخ ومراحل تصنيعه وتربيضه وإطلاقه في معركة "صيحة الفجر" في مقطع مصور سينشره موقع الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس.

وشددت على أن "أيادي مقاتليها على الزناد ورهن إشارة قيادة الحركة، وتعمل وفق منظومة عسكرية متكاملة"، مشيرة إلى أن اغتيال القائد بهاء أبو العطا "لن يزيدها إلا قوة وصلابة".

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، قد استهدفت مدينة حيفا التي تبعد 140 كيلومتراً عن غزة، بصاروخ حمل اسم "R160"، ويبلغ مداه أكثر من 150 كيلومتراً، وبرأس حربي يزن 175 كيلوغراماً.

ويسود الهدوء الحذر أجواء قطاع غزة، بعد مرور أكثر من يومين داميَين؛ من جراء الهجمات التي شنّتها طائرات حربية إسرائيلية على أهداف بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأشعل الاحتلال الإسرائيلي شرارة التصعيد باغتياله "أبو العطا"، أحد أبرز القادة العسكريين للجهاد الإسلامي، في غارة استهدف منزله، فجر الثلاثاء (12 نوفمبر).

جدير بالذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين بوساطة مصرية وأممية.