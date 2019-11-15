بيلوسي: ترامب أقرّ بأفعال تصل إلى حد وصفها بالرشوة

الوقت-هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب على خلفية ما بات يعرف بــ"ملف أوكرانيا"، واتهمته باقتراف مخالفة يستحق العزل بسببها".

وفي مؤتمر صحفي الخميس، قالت بيلوسي إن ترامب "أقر بالقيام بأفعال تصل إلى حد وصفها بالرشوة ضمن التحقيقات التي يقودها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس تمهيدا لعزله".

وتابعت: "الرشوة هي أن تمنح أو توقف المساعدات العسكرية مقابل تصريح أو تحقيق مزيف"، مضيفة أن "ما اعترف الرئيس به وقال إنه لا عيب فيه، إنما هو الخطأ بعينه، وهو رشوة".

ويبحث الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب استغل سلطات منصبه عندما أوقف مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار، كورقة ضغط لدفع كييف إلى فتح تحقيق يستفيد منه شخصيا.

وصرفت السلطات الأمريكية في النهاية المساعدات التي أقرها الكونغرس لمساعدة حليف يواجه الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقي البلاد، فيما ينفي ترامب مخالفة القانون.

وجاء دور شخصية بارزة أخرى لتقديم إفادتها أمام لجنة التحقيق، وهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش التي يتوقع أن تمثل أمام المحققين الجمعة.

ويهدد التحقيق أيضا حظوظ ترامب في الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.

وفي حال أقر مجلس النواب إجراءات المساءلة البرلمانية، فإن مجلس الشيوخ سيكون ملزما بمحاكمة ترامب وعزله من منصبه إذا أدين بالتهم الموجهة له.

ولكن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ، ولا يتفقون مع الداعين إلى عزل ترامب.

ويرتكز التحقيق على مكالمة هاتفية أجراها ترامب يوم 25 تموز/يوليو، طلب فيها من الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلانسكي، التحقيق مع غريمه جو بايدن وابنه هانتر الذي تولى منصبا قياديا في شركة نفط أوكرانية.