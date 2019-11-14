منظمة الحج والزيارة الإيرانية تعلن موافقة السعودية على شرطين لإداء الإيرانيين فريضة العمرة

الوقت- أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية عن موافقة السعودية على شرطين من اصل 3 شروط، لاستنئاف اداء الايرانيين فريضة العمرة.

وأوضح علي رضا رشيديان في اجتماع مع مديري المناطق لبعثة قائد الثورة الاسلامية اليوم الخميس، بأن ايران اشترطت 3 شروط، وهي ضمان عزة وكرامة وأمن الزوار الايرانيين، وحضور مسؤولي القنصلية الإيرانية اثناء العمرة في السعودية، والغاء القوانين المشددة لزيارة المواطنين السعوديين إلى إيران، حيث تمت الموافقة على الشرطين الأوليين، فيما يتم دراسة الثالث.

وأعرب عن أمله بأن يعالج هذا الموضوع قريباً، على ضوء التحولات الايجابية التي تشهدها العلاقات بين دول المنطقة.

يذكر أن إيران علقت ابتعاث الايرانيين للديار المقدسة لأداء فريضة العمرة، بسبب عدة أحداث طالت سلامة وأمن مواطنيها في السعودية، بجانب تداعيات انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.