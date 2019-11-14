اللواء سلامي: قصة حاملات الطائرات الأمريكية انتهت والعدو يعلم بأن حاملات طائراته لم تعد آمنة

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، ان حاملات الطائرات الأمريكية لم تعد آمنة في أي مكان بالعالم.

وأضاف اللواء سلامي اليوم الخميس في كلمة له خلال مراسم تكريم شهداء قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، ان قصة حاملات الطائرات الأمريكية انتهت والعدو يعلم بأن حاملات طائراته لم تعد آمنة في أي مكان بالعالم وهذا واقع مؤلم لأعدئنا.

وتابع: عندما فرض العدو علينا العقوبات نحن تقدمنا بشكل عجيب حيث باتت صواريخنا دقيقة في ذروة الحصار، قائلا، ان القوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة حصلت على القوة الضرورية لتحطيم عظام العدو واذا ارتكب العدو اي حماقة فستقوم قوة القوات الجو فضاء بالرد عليها فوراً.

وفي تصريح له على هامش مراسم تكريم شهداء قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، حول استشهاد احد قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، قال اللواء سلامي ان الشعب الفلسطيني لديه الحق المشروع دائماً في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.

وأضاف، إن الكيان الصهيوني بارتكابه تلك الجريمة الوحشية يقرب نفسه تدريجياً نحو النهاية الحتمية.